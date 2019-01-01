В Кремле резко ответили на громкие обвинения США

Марія Захарова (фото — facebook.com/MIDRussia)

МИД РФ отвергло утверждения Вашингтона о том, что Россия убедила венесуэльского президента Николаса Мадуро не бежать из страны перед лицом уличных протестов, назвав это заявление частью информационной войны, передает ONLINE.UA со ссылкой на Reuters.

Как известно, ранее государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что на фоне массовых протестов в Венесуэле Мадуро был готов бежать на Кубу, но Россия убедила его остаться.

Мария Захарова, пресс-секретарь российского МИД, сказала, что комментарии Помпео являются частью "информационной войны". Москва ранее обвиняла Соединенные Штаты в попытке совершить переворот в Венесуэле, который является близким российским союзником, а такжев попытках деморализовать армию, якобы распространяя фейковые новости.

Напомним, что в январе 2019 года председатель Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временным исполняющим обязанности президента страны. Это произошло после того, как Николас Мадуро вступил в должность главы государства на второй срок в результате президентских выборов, которые оппозиция бойкотировала и не признали много государств.

США, Канада, Австралия, большинство стран ЕС, Латинской Америки и Организации американских государств признали Гуайдо легитимным президентом Венесуэлы. 30 апреля ситуация в Венесуэле обострилась: Гуайдо объявил конец режима Мадуро, его поддержали США, полиция применила слезоточивый газ и военную технику против манифестантов.

Как сообщал ONLINE.UA, Владимир Путин шокирован новостью о том, что военные Венесуэлы перешли на сторону самопровозглашенного президента Хуана Гуайдо.