Власти США признались, почему не было уверенности в победе Зеленского

Курт Волкер (фото — commons.wikimedia.org)

Спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Штаты прогнозировали, что победу на президентских выборах одержит Владимир Зеленский, но не имели уверенности относительно этого, ведь "в Украине может произойти все".

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на венгерское либеральное медиа Valasz Online.

По словам американского дипломата, исследования общественного мнения, несомненно, показывали, что позиции Зеленского вполне неплохие.

"Это немного изменилось в некоторых социологических опросах, которые показали отрыв не столь большим, но все еще казалось, что у него есть большой отрыв в опросах... Я бы не сказал, что я чего-то ожидал, потому что это Украина, где может случиться все, и в пятницу перед днем выборов состоялась большая телевизионная дискуссия на олимпийском стадионе с десятками тысяч людей. Это могло стать решающим событием, кто знает?" — добавил Волкер.

Кроме того, дипломат убеждает: если будущий президент Украины Владимир Зеленский решит достичь урегулирования на Донбассе, отказавшись от части территорий в пользу России, отношение украинцев к нему очень быстро испортится и станет отрицательным.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее российский политолог объяснил, почему Зеленский сможет переиграть Путина.