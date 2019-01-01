"Было бы желание!": Медведев обратился к украинской власти

"Было бы желание!": Медведев обратился к украинской власти

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Дмитро Медведєв (фото — government.ru)

Премьер-министр России Дмитрий Медведев обратился к новой украинской власти и напомнил о "предложениях" относительно прямых поставок газа. Их он обсуждал с Юрием Бойко и Виктором Медведчуком во время их скандальной поездки в Москву. По его словам, "переговоры" остаются в силе, передает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.

Медведев отметил, что они "могут быть применены к новому украинскому руководству".

"Поэтому все те предложения, которые были сделаны во время общения с моим участием с нашими коллегами с Украины, они, могут быть применены и к новой власти. Было бы желание", – считает Медведев.

По его утверждениям, "Россия ничего не меняет в своей позиции".

"Дело не в том, кто победил – это выбор украинского народа, а дело в том, как дальше работать или наоборот не работать", – сказал он.

Напомним, недавно ГБР открыло дело за полет Бойко и Медведчука в Москву. Бойко и Медведчук могли пересечь границу с Россией незаконно. Но дела открыты не лично против политиков, а против работников Государственной пограничной и Государственной авиационной служб.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что власти РФ подозрительно быстро отреагировали на результаты экзит-полла во втором туре президентских выборов.

Источник: ONLINE.UA Теги: Дмитрий Медведев, газ, переговори, РФ
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