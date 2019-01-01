Стало известно, кто финансировал президентскую кампанию Зеленского

Володимир Зеленський (фото — facebook.com)

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский задекларировал 143 миллиона гривен расходов в первом туре выборов. Это подтверждает окончательный финансовый отчет Зеленского о расходах, передает ONLINE.UA со ссылкой на движение ЧЕСТНО.

Так, указано, что избирательный фонд Зеленского пополнялся из разных источников: вклады физических лиц — 71,7 миллионов и от партии "Слуга Народа" — 65,9 миллионов, собственные средства кандидата — 11,7 миллионов, взносы юридических лиц — 7,1 миллионов.

Также названы крупнейшие 5 доноров, которые сделали самые большие взносы в фонд Зеленского — компании ООО "Агроче Плюс" и ООО "Интеренерготрейд", которые перечислили на счет кандидата по 3 миллиона гривен. Оба бизнесы зарегистрированы в Черкасской области и занимаюТСЯ оптовой торговлей: первая — зерном, вторая — топливом.

"Среди частных доноров, которые профинансировали избирательную кампанию — коллеги Зеленского по 95 кварталу, члены "Команды Зеленского", бывшие нардепы.75% средств (около 107 миллионов) из избирательного фонда Зеленского ушло на транслирование рекламы на ТВ.Зеленский заказывал телерекламу на большинстве национальных телеканалов: ICTV — на 19 миллионов, СТБ и 1+1 — по 17 миллионов, ТРК "Украина" — 16,6 миллионов, ИНТЕР — 13,7 миллионов, Новый Канал — 10,5 миллионов", — сказано в сообщении.