"Он не хочет Донбасс": в России назвали цель скандального указа Путина

Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Бывший депутат Госдумы России Илья Пономарев считает, что глава Кремля Владимир Путин не имеет намерений забирать к России украинский оккупированный Донбасс. Его указ раздавать местным жителям российские паспорта свидетельствует о попытке запугать, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Апостроф".

По мнению эксперта, Кремль делает это для того, чтобы как можно дороже «продать» оккупированные территории Украине. Именно поэтому российский оппозиционер считает, что параллели между оккупированным Донбассом, Абхазией и Южной Осетией не являются корректными.

"Здесь у Кремля был абсолютно сознательный план по захвату Крыма, направленный на сохранение путинской власти в условиях Майдана и не допущение распространения революционного вируса в Россию. А Донбасс возник как разменная монета, как побочный результат борьбы элит внутри России, Путин хотел использовать Донбасс для признания Крыма частью России, но этого не произошло", — говорит аналитик.

По словам Пономарева, российский президент пытается создать видимость угрозы и напугать, чтобы получить влияние на новоизбранного Президента Украины Владимира Зеленского. Это может повлиять на доверие украинского народа к Зеленскому, поскольку на выборы он шел с обещанием принести Украине мир".

"Поэтому это может стать катастрофой для его президентского рейтинга, поэтому он должен делать все что угодно, лишь бы этого не произошло. Думаю, в этом и кроется план Кремля, а не в оккупации", – сказал Пономарев.