Физики выяснили, что существовало до Большого взрыва

Загадочная и гипотетическая темная материя могла существовать еще до Большого взрыва. К таким выводам пришел американский физик Томми Тенканен, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Physical Review Letters.

Специалист из Университета Джона Хопкинса в Балтиморе разработал математическое объяснение своим размышлениям.

"Исследование разоблачает новую связь между физикой элементарных частиц и астрономии. Если темная материя состоит из новых частиц, которые были образованы до Большого взрыва, они могли повлиять на уникальный способ распределения галактик в космосе", — считает Тенканен.

Он считает, его размышления делают вклад в поиски сущности и происхождения темной материи.

Стоит напомнить, эта мистическая вещество "появилась", когда ученые не смогли объяснить происхождение 95% массы вселенной. Они предложили идею о гипотетические "темные" разновидности энергии и материй для объяснения пробелов в исследованиях.

По теории, темная материя составляет до 27% массы вселенной, а темная энергия — 68%. Она не способна отражать и поглощать свет.

До сих пор считалось, что формирование темной материи произошло примерно 13,8 миллиарда лет назад. Однако отсутствие доказательств ее существования указывает на ошибки в размышлениях.

"Если бы темная материя действительно была следствием Большого взрыва, тогда исследователи должны были бы наблюдать сигнал темной материи во время различных экспериментов в области элементарных частиц", — подчеркнул Тенканен.

Физики считают теорию о большом взрыве неполной. Главный ее недостаток — неспособность объяснить, как существовал вселенная до этого знакового события.

Как сообщило ONLINE.UA, астрономы обнаружили в далекой галактике черную дыру, которая побила рекорд по массе среди "сестер".