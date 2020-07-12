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Астрономы показали очень странную планету-гиганта на видео

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Астрономы показали очень странную планету-гиганта на видео Екзопланета (wikipedia.org)

Коллектив американских ученых продемонстрировал необычную орбиту далекой планеты HR 5183 b. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Newsweek.

Обнаружена экзопланета почти втрое превышает размерами Юпитер. Ее орбита напоминает яйцо и идет вразрез с "типичным" поведением. Для одного оборота вокруг родной звезды, космическому телу необходимы от 45 до 100 лет.

Упомянутую звезду астрономы зарегистрировали в 1990-х годах, однако гигантскую планету заметили только недавно.
Известно, что планет ускоряется при приближении к звезде.

"Мы обнаружили этот быстрый проход. Мы увидели приближение планеты, а теперь она отдаляется от звезды. Она оставила такой четкий отпечаток, что мы теперь можем уверенно сказать о существовании этой планеты, хотя и не видели полную орбиту", — цитирует издание Эндрю Говарда — автора исследования из Калифорнийского технологического института.

Следует отметить, что выявить HR 5183 b помогла так называемая "лучевая скорость". Этот метод заключается в наблюдении за колебаниями на поверхности звезды, которые образуются благодаря гравитационной силе от соседней планеты.

По словам Говарда, движение планеты напоминает таран, который сносит все перед собой. Он считает HR 5183 b непохожей на все найденные ранее экзопланеты. Это связано с необычной формой ее орбиты.

Как сообщал ONLINE.UA, основатель SpaceX Илон Маск вновь выступил с идеей о "обогрев" атмосферы Марса. Речь идет о использование множества искусственных спутников-зеркал.

Источник: ONLINE.UA
Теги: наука, астрономия, экзопланета, США, орбита
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