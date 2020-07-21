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Ученые раскрыли одну из тайн свитков Мертвого моря

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Ученые раскрыли одну из тайн свитков Мертвого моря Фрагмент сувою Мертвого моря (wikipedia.org)

Археологи выяснили, что древние израильтяне создали свитки Мертвого моря при помощи неизвестной ранее технологии. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Newsweek.

Специалисты Массачусетского технологического института заинтересовались способностями Храмового свитка к сохранению в течение почти 2000 лет. Этот артефакт является одним из самых длинных и самых ценных среди всего архива.

Коллективу ученых под руководством Адмира Масика предоставили небольшой фрагмент рукописи — не больше дюйма — для исследования. По их выводам, израильтяне, пытаясь спасти тексты от римлян, похоронили их под завалами из мусора и отходов летучих мышей.

Ученые заявили, что савийей — многоэтажный по структуре. Его обработали смесью солей, которые остались после випарення рассолов. Эта жидкость немного отличается от тех, что использовали для создания других документов. В частности, речь идет о нахождении кальция, натрия, серы. Их концентрация была чрезвычайно высока.

Именно через такую обработку свиток выделяется своей білістю в сравнении с другими. Упомянутые соли не являются характерными для Мертвого моря. Источник их происхождения находится в другом регионе.
Авторы исследования считают, что идентификация веществ и технологий поможет им выявлять подделки и хранить артефакты в дальнейшем.

"Храмовый свиток был особенным. Это не просто священный текст. Некоторые люди считали, что это шестая книга Моисея. Возможно, эта ценная и необычная обработка свитка была совершена, чтобы сделать его по-особенному красивым", — цитирует издание ученых.

Как сообщал ONLINE.UA, палеонтологи изменили представление о отверстия в черепе тираннозавра рекса. Раньше они были связаны с мышцами, но сейчас считаются специальными элементами в системе кондиционирования.

Источник: ONLINE.UA
Теги: история, сувої, рукописи, Библия, археология
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