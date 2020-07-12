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Биологи научились точно сравнивать возраст человека с возрастом собак

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Биологи научились точно сравнивать возраст человека с возрастом собак Собака (flickr.com)

Научная команда из Калифорнийского университета в Сан-Диего придумали новую систему для сравнение человеческого возраста с возрастом собак. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на онлайн-библиотеку передвидання bioRxiv.

В массовой культуре существует предубеждение — стоит умножить возраст собаки на 7 и получить его "человеческий" возраст. Корни его в средней продолжительности жизни человека и собаки — 70 и 10 лет соответственно.

Коллектив под руководством профессора Трея Айдекера нашел более вероятный путь сравнения. Основой исследования стали эпигенетические процессы, которые происходят в организме с возрастом. ДНК накапливает химические модификации и их количество можно вычислить возраст.

Ученые учли многообразие пород собак, которые отличаются размерами и продолжительностью жизни. Они решили использовать только одну породу — лабрадоров. Участниками эксперимента стали 104 животные в возрасте от 4 недель до 16 лет. В них было выявлено накопление метильных групп, которое позволило осуществить сравнение.

Конечная формула имеет следующий вид человеческий возраст = 16 * In (возраст собаки) + 31. На ее основе ученые утверждают, что годовалый лабрадор соотносится с 31-летним человеком, 5-летний с 57-летним, 8-летний с 64-летним.

Как сообщал ONLINE.UA в сети приобрели популярность фотографии с "щенком-единорогом". У маленькой собаки из американского штата Миссури на морде между глаз — растет небольшой отросток, похожий на хвост.

Источник: ONLINE.UA
Теги: животные, возраст, определение, сравнение, людина, наука, исследование
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Обновлено:08:11, 12.07.2020

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