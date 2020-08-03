Сколько чашек кофе в день опасны для здоровья: ученые дали ответ

До шести чашек кофе в день считается безопасной дозой для здоровья человека — в большей дозе кофе может навредить. К такому выводу пришли австралийские ученые на основании результатов масштабного исследование, передает ONLINE.UA со ссылкой на The American Journal of Clinical Nutrition.

Специалисты привлекли к исследованию 350 тысяч человек в возрасте 37-73 года. В ходе их обследования они выяснили, что шесть чашек кофе в день является граничной безопасной дозой бодрящего напитка для здоровья людей. У тех, кто употреблял больше кофе ежедневно, на 22% выше были риски развития сердечно-сосудистых заболеваний. Также у этих людей повышена нервозность, на фоне которой усиливоется нагрузка на сердце, приводящая к инфарктам и инсультам.

В то же время ученые подчеркнули, что умеренное употребление кофе влияет на организм положительно. Об этом ранее неоднократно заявляли и другие специалисты. В частности один из немецких кардиологов уверял, что кофе не несет угрозы для здоровья сердца и не повышает давления, но только при регулярном употреблении. Кроме того, кофеин может снизить риск развития онкологических заболеваний, деменции и диабета.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что американские ученые из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне сделали новое открытие о положительном воздействии кофе на организм человека. Как оказалось, кофейные зерна оказывают благоприятное влияние на людей, страдающих ожирением и сахарным диабетом второго типа.