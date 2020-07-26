Диетолог объяснила, как избавиться от жира на животе

Известный диетолог и эндокринолог из США Элизабет Лоуден поделилась со всеми важной информацией о похудении — она наконец рассказала, как окончательно избавиться от жира на животе, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Focus".

Эксперт еще раз подчеркнула, что секрет похудения состоит в правильно подобранной диете. Она назвала адекватный режим питания способом улучшить обмен веществ в организме.

"Людям с медленным метаболизмом эндокринолог советует включить в свою диету большее количество продуктов, содержащих ненасыщенные жирные кислоты, например, авокадо и грецкие орехи, которые медленно перевариваются, так как требуют для этого много энергии", — говорится в сообщении

Кроме того, Элизабет Лоуден призвала обратить внимание на содержание в пище белков, дефицит которых может спровоцировать снижение доли мышечной массы в организме при сохранении жировой.