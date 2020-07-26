Диетолог объяснила, как избавиться от жира на животе

Известный диетолог и эндокринолог из США Элизабет Лоуден поделилась со всеми важной информацией о похудении — она наконец рассказала, как окончательно избавиться от жира на животе, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Focus".
Эксперт еще раз подчеркнула, что секрет похудения состоит в правильно подобранной диете. Она назвала адекватный режим питания способом улучшить обмен веществ в организме.
"Людям с медленным метаболизмом эндокринолог советует включить в свою диету большее количество продуктов, содержащих ненасыщенные жирные кислоты, например, авокадо и грецкие орехи, которые медленно перевариваются, так как требуют для этого много энергии", — говорится в сообщении
Кроме того, Элизабет Лоуден призвала обратить внимание на содержание в пище белков, дефицит которых может спровоцировать снижение доли мышечной массы в организме при сохранении жировой.
Стоит отметить, что недавно врач-диетолог Екатерина Павлова разрушила миф о том, что людям нужно есть по 6-7 раз в день небольшими порциями, чтобы похудеть. Она отметила, что такой способ не поможет избавиться от лишних килограммов.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что здоровым людям хлеб необходимо есть каждый день, ведь именно он является здоровым источником клетчатки, витаминов и микроэлементов – в частности, витаминов группы В, витамина Е, железа, магния.