Ученые раскрыли загадку древнеегипетской мумии - подробности

Археологи выяснили, как умерла жительница Древнего Египта на имя Такабути, которую потом мумифицировали. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Middle East Eye.

Мумию найдено 1835 года. Ученые идентифицировали ее как замужнюю женщину, возраст которой на момент смерти колебался от 20 до 30 лет. Она жила в конце периода 25-й династии египетских фараонов — в VII веке до н.е.

Недавняя экспертиза установила, что более вероятно причина смерти — травма грудной клетки.

Интересно, что у Такабути были длинные каштановые волосы. Древнеегипетская мода наоборот предусматривала бритье головы.

Кроме того, ученые нашли аномалию в теле мумии. Количество зубов в его челюстях составляла 33. Этот феномен имеют лишь 0,02% населения планеты по официальной статистике.

С тела Такабути накануне мумификации не изъяли сердце. Это довольно странно, потому что древнеегипетская религия говорила о взвешивание всех органов человека после смерти в потусторонней жизни. Таким образом определялись добрые качества человека.

Как сообщал ONLINE.UA, в Перу археологи нашли странную мумию, которую предварительно классифицировали как останки неизвестного вида человека. Возраст женщины оценили в 1800 лет. Впрочем, ученые очень сомневаются, что уже в период нашей эры на планете существовали промежуточные виды между современным человеком и обезьянами.