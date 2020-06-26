Ученые выяснили, как старинные картины сохранились до наших дней

Команда химиков из Польской академии наук Страсбургского университета и Йельского университета установили, что мировые шедевры живописи сохранились сквозь века благодаря кракелюру — мелким трещинкам краски. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Herritage Science.

Ученые исследовали картину фламандца Ганса Мемлинга "Страшный суд", которую тот написал в течение 1461-1473 лет. Тогда процесс написания картин отличался от более позднего времени, когда в Европу попал холст — это произошло в XVI веке.

Художники использовали деревянные панели. Например, именно ими пользовался Леонардо да Винчи во время работы над "Моной Лизой".

Химики тщательно изучили особенности почвенного слоя на упомянутом творении. Это покрытие называется "гессо" (гипс с итальянского) и состоит из двух компонентов — клея животного происхождения и белого пигмента. Его наносили под краску. Слой расширялся вместе с древесиной из-за сырости и сжимался под влиянием сухости, провоцируя появление трещин.

Из-за этого в музеях вводят специальный контроль за климатом — от 21 до 22 градусов тепла с уровнем влажности 45-55%.

"Современные экологические стандарты для выставок крашеной древесины допускают лишь умеренные колебания относительной влажности. Безопасный диапазон был определенные на основе лабораторных испытаний, когда трещины начинают появятся на новом, не поврежденном материале. Впрочем, это не отражает реальности, поскольку картины стареют, на них появляется сеть кракелюра. Наше исследование точнее демонстрирует физическую реальность, с учетом того, как картины становятся менее уязвимыми к окружающей среде", — цитирует издание польского химика Лукаша Браташа.

Отмечается, что кракелюр развивается до определенного этапа, а затем прекращается. Результаты исследования "работают" лишь в случаях тех картин, которые уже имеют эти трещины. Ученые надеются, что их труд поможет улучшить климатический контроль в музеях, где хранятся старинные произведения.

Как сообщал ONLINE.UA, недавно в Іиталії случайно нашли одну из самых известных картин Густава Климта, судьба которой была неизвестна более двадцати лет.