На берегу реки обнаружили загадочное существо - его нужно увидеть

Жители нашей огромной и прекрасной планеты продолжают делиться уникальными кадрами из самых разных уголков Земли. Так, в Великобритании жители Уэльса неожиданно обнаружили на берегу реки мертвое существо, кторое одновременно похоже и на крокодила, и на рыбу. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на местное издание Daily Star.

Стоит отметить, что уникальные фотографии загадочного существа британцы сначала обнародовали в социальных сетях. Люди сразу же начали гадать, что это за существо. Многие озвучили предположение, что это миссисипский броневик — большая рыба, обитающая в Северной и Центральной Америке. Что интересно, снимки даже выучили в Королевском обществе защиты животных от жестокого обращения. Его представитель заявил, что зоозащитники данным фотографиями очень обеспокоены.

"Много лет содержание миссисипских броневиков в неволе было запрещено. Это очень сложные в содержании животные, так как они могут вырастать очень большими, и их потребности в неволе остаются такие же, как и в дикой природе", — пояснил ученый.

Кроме того, он пожаловался, что часто хозяева экзотических животных, когда не могут обеспечить потребности своих воспитанников, просто их выбрасывают.

Стоит обратить внимание на то, что миссисипские броневики вырастают до 1,8 метра, их вес может достигать 45 кг.

Фото — dailystar.co.uk

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