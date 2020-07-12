Названо еще одно полезное свойство кофе

Кофе оказывает положительное воздействие на конвергентное мышление, благодаря чему помогает принимать важные решения при возникших серьезных проблемах. К такому выводу пришли американские психологи из Арканзасского университета, которые в ходе масштабного исследования раскрыли новые полезные свойства бодрящего напитка, передает ONLINE.UA со ссылкой на Consciousness and Cognition.

Ученые напомнили, что кофеин повышает концентрацию внимания, двигательный и эмоциональный тонус, однако ранее его влияние на конвергентный и дивергентный тип мышления людей не изучалось. Эксперты решили изучить этот вопрос и пришли к неожиданному выводу. Как оказалось, кофе не оказывает влияния на дивергентное мышление, то есть не стимулирует творчество. Зато напиток повышает способность концентрироваться и решать проблемы. Также выяснилось, что кофеин не оказывает значительного влияния на рабочую память, но зато улучшает настроение.

"200 мг кофеина, который содержится в одной чаше крепкого кофе, существенно улучшают способность решать проблемы, но не влияют на творческое мышление, не ухудшая, при этом, ситуацию. Так что, пейте кофе, вашим способностям это не помешает", — утверждают исследователи.

По мнению психологов, результат их исследования о новом полезном свойстве кофе подтверждается и другими преимуществами напитка — способностью усиливать сосредоточенность, внимательность, бдительность. Кроме того, кофеин еще и стимулятор мозговой и двигательной активности, именно поэтому его считают самым распространенным психотропным продуктом в мире.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что ученые пришли к новому неожиданному выводу о кофе. Они утверждают, что кофе продлевает жизнь и оказывает положительное влияние на умственные способности пожилых людей.