Зачем пить воду натощак: названа реальная польза

Выпить утром стакан воды натощак — одна из самых полезных привычек людей, которая оказывает положительное воздействие на здоровье. Реальную пользу воды натощак сложно переоценить. Она помогает не только скорректировать многие проблемы со здоровьем, но и оказывает положительное воздействие на процессы пищеварительной системы, которые затрагивают работу всего организма в целом. К такому выводу пришли медики из Германии, передает ONLINE.UA со ссылкой на Focus.de.

По утверждению специалистов, утренний стакан воды натощак значительно стимулирует кровообращение, делает кожу более здоровой и сияющей. Более того, вода выводит из организма токсины, расщепление которых происходит ночью, и разгоняет метаболизм — его скорость увеличивается до 24%. Поэтому пить воду натощак особенно нужно тем, кто хочет похудеть, но никак не может скинуть лишние килаграммы.

Вода нужно пить натощак и для поддержания баланса лимфатической системы, которые делает организм менее восприимчивым к вредным микроорганизмам, для предотвращения появления почечных камней, инфекций мочевого пузыря и изжоги.

"Исследование показало, что питье 500 мл воды натощак значительно стимулирует кровообращение, делает кожу более здоровой и сияющей, способствует росту волос и препятствует возникновению преждевременных морщин", — добавили медики.

Следует отметить, что вода натощак полезна для здоровья именно в чистом виде. Ранее испанские диетологи предупреждали, что вода с лимоном с утра не только не оказывает бдагоприятное воздействие на организм, но и может навредить ему. Вода с лимоном, как оказалось, не имеет никакого отношения к выводу токсинов из организма, улучшению пищеварения, состоянию кожи и иммунной системы, профилактике рака.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что американские психологи раскрыли еще одно полезное свойство кофе. Как оказалось, бодрящий напиток оказывает положительное воздействие на конвергентное мышление, благодаря чему помогает принимать важные решения при возникших серьезных проблемах.