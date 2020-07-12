Домашние животные укрепляют людям иммунитет к коронавирусу - наблюдение ученых

Хозяева домашних животных легче или вовсе бессимптомно переносят коронавирус. К такому выводу пришла польский врач, которая работает в одной из испанских клиник. Она утверждает, что домашние животные укрепляют иммунитет к коронавирусу и это подверждают ее наблюдения над сотней пациентов, инфицированных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает GlosWielkopolski, передает ONLINE.UA.

Эксперт полагает, что иммунитет человека к коронавирусу от взаимодействия с домашними животными возникает за счет перекрестной реакции. Дело в том, что у кошек есть форма кошачьего коронавируса, которая не поражает людей. Поэтому люди, которые контактируют с домашними питомцами, могут иметь антитела к вирусу кошачьего коронавируса, а они в свою очередь могут уничтожать человеческий коронавирус. Также врач допускаает, что из-за постоянного контакта с шерстью, слюной, а также необходимостью убирать испражнения питомцев, иммунитет их хозяев более устойчив к различным патогенам.

"Конечно, чтобы подтвердить мои предположения, потребуются углубленные исследования и статистика", – отметила врач.

Это уже не первое наблюдение ученых, которое подтверждает, что домашние животные укрепляют иммунитет своих хозяев. В частности, в книге Дж. Даймонда "Ружья, микробы и сталь" описаны множественные свидетельства, подтверждающие мнение о том, что европейцы были более устойчивы к вирусам, потому что содержат своих животных в тех же домах, в которых живут сами.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что домашние животные не заражают людей коронавирусом. Этот миф развеяли и в ВОЗ, и в Минздраве. При этом есть предположение, что коронавирус может передаваться от человека к домашним животным. Местная ветеринарная служба Бельгии уже подтвердила подобный случай — там у домашнего кота выявили наличие коронавируса, которым он заразился от хозяина. У кота появились проблемы с дыханием и диарея, но сейчас у питомца и его хозяина стабильное состояние.