Как сохранить идеальную фигуру в любом возрасте - секреты звезды Мишель Пфайффер

Голливудская звезда Мишель Пфайффер привыкла удивлять своих фанатов не только невероятным актерским талантом, но и безупречной фигурой, которой завидуют миллионы женщин во всем мире. 61-летняя красавица доказывает всем, что идеальной спортивной формы можно достичь в любом возрасте. Кроме того, Мишель не скрывает секретов молодости от простых людей — она делится с фанатами самыми действенными методами борьбы за вечную красоту и физическую привлекательность, рассказывает ONLINE.UA.

Что важно понимать, Мишель Пфайффер имеет генетическую предрасположенность к полноте, поэтому ей приходится выделять на уход за собой больше времени, чем многим из нас. Красавица не лукавит и признается, что в молодости буквально морила себя голодом, однако теперь все изменилось, поскольку актриса нашла универсальные секреты красоты и идеальной фигуры.

Активный образ жизни для безупречной фигуры

Пфайфер никогда не любила фитнес и физические упражнения, однако сейчас она следит за тем, чтобы каждый день быть активной. И речь идет не о каких-то изнурительных тренировках.

Несколько километров ходьбы в день;

Немного йоги или пилатеса или прогулка на велосипеде.

По словам актрисы, такие мелочи, если они регулярные, действительно способны помочь оставаться здоровым.

Правильное питание — это всегда праивльное решение

Еще несколько лет назад Мишель выбрала путь вегана. Она откровенно призналась, что никогда не испытывала особых угрызений совести из-за потребления пищи животного происхождения, однако консультации с диетологами и специалистами убедили красавицу, что веганство лучший путь к здоровью и хорошему виду в ее возрасте. Актриса напоминает всем, что веганство безусловно имеет положительные воздействие на организм человека, однако также может спровоцировать много проблем. Пфайффер рекомендует всем посоветоваться с экспертами в области диетологии и правильного питания и только потом, если все в порядке, становиться веганом. Также красавица напоминает, что сбалансированное питание — это всегда правильный выбор. Много овощей, фруктов и достаточное количество белка сделают вас не только здоровым человеком, но и, конечно, физически привлекательным.

Палеодиеты как способ оставаться в идеальной форме

Мишель Пфайффер, которая не прекращает искать действенные способы сохранить стройную фигуру, недавно отказалась от веганства и направилась в другую сторону. Теперь красавица практикует палеодиеты. По ее словам, питаться нужно так, как это делали люди во времена палеолита, то есть доступными тогда продуктами. Речь идет о мясе, рыбе, птице, яйцах, грибах, овощах, фруктах и орехах. Зато под табу попадает все, что стало результатом аграрной революции, — мука, бобовые, сахар, молочные продукты.

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