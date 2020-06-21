Мировой опыт лечения стволовыми клетками аутоиммунных заболеваний и коронавируса - результаты исследований

Сегодня более 120 пациентов с подтвержденным диагнозом
О том, что результаты перспективны, утверждает в своих материалах Кунлин Джин, PhD, профессор фармакологии и неврологии в Центре медицинских наук Университета Северного Техаса, который руководит проектом по исследованию лечения коронавируса стволовыми клетками.
Мезенхимальные стволовые клетки (Mesenchymal Stem Cells) являются популяцией мультипотентных клеток человека, которые способны дифференцироваться в различные типы зрелых клеток, включая жировые, костные, хрящевые, мышечные и нервные клетки. Эти клетки обладают особыми иммуномодулирующими способностями, которые оказывают положительное влияние на иммунитет, процессы восстановления и другие иммунологические процессы, происходящие в организме человека.
В научной работе исследователей (Кембриджский университет, Великобритания) говорится, что когда пациенты с коронавирусной инфекцией находятся в критическом состоянии, причиной ухудшения, которое может привести к летальному исходу, является «воспалительный шторм» — состояние, когда организм человека чрезмерно атакуется инфекцией, которая может привести к серьезным повреждениям легких и последующим нарушениям дыхания. Однако, за счет мощного противовоспалительного эффекта, которым обладают мезенхимальные стволовые клетки, летального исхода удается избежать.
Фото: aginganddisease.org
Изображения компьютерной томографии (КТ) грудной клетки пациента с подтвержденным диагнозом
Эксперты утверждают, что после первой инъекции стволовых клеток концентрация
интерлейкина-10(противовоспалительного белка) в крови повышается в 4 раза, а концентрация фактора некроза опухолей (белок, который стимулирует воспалительные процессы) снижается в 2 раза.
В то время как новые вакцины против
С этой целью ведущие эксперты в области биомедицины объединяют свои усилия, чтобы в кратчайшие сроки провести необходимые исследования для включения стволовых клеток в противокоронавирусную терапию.
В официальном международном реестре клинических исследований уже зарегистрировано 14 проектов, в рамках которых пациентам с коронавирусной пневмонией вводят мезенхимальные стволовые клетки. В частности, исследования проводятся учеными в Бразилии, Иордании, Китае и Италии. Как потенциальное лечение
В Украине уже есть большой опыт успешного применения стволовых клеток в лечении серьезных заболеваний, в том числе аутоимунных, нейродегенеративных и эндокринных патологий. Безусловно, Украина — одна из ведущих стран мира по терапии стволовыми клетками и имеет огромный потенциал применения клеточных технологий. Нужно понимать, что в терапии стволовыми клетками не бывает нулевого результата. Например, в медицинском центре Deva Clinique клеточную терапию уже на протяжении нескольких лет успешно применяют для лечения болезней Крона, Альцгеймера, Паркинсона, сахарного диабета, а также в пластической хирургии.
Научно доказано, что физиологическое обновление и регенерация тканей в течение всей жизни человека происходят благодаря стволовым клеткам. Важнейшей популяцией стволовых клеток взрослого организма являются именно мезенхимальные стволовые клетки.
Лечение болезни Крона и неспецифического язвенного колита мезенхимальными стволовыми клетками позволяет минимизировать риски осложнений и побочных эффектов за счет применения собственных клеток пациента. В результате курса терапии мезенхимальными стволовыми клетками при лечении болезни Крона достигается значительное улучшение и длительная ремиссия заболевания; происходит заживление язв и регенерация слизистых; постепенно исчезают рубцы и свищи. При этом курс клеточной терапии при лечении болезни Крона составляет от 3 месяцев до 1 года по показаниям врача.
Исследования и результаты лечения мезенхимальными стволовыми клетками пациентов с болезнью Крона и неспецифическим язвенным колитом были представлены специалистами Deva Clinique в рамках Stem Cell Summit в апреле 2017 в Бостоне, США.
Стволовые клетки, попадая в организм пациента, мигрируют в «проблемные» места и дифференцируются там в различные типы специализированных клеток, восстанавливая таким образом структуру и функцию поврежденных тканей и органов. Также стволовые клетки оказывают трофическое действие благодаря широкому спектру секретируемых ими биологически активных факторов. За счет данного механизма стволовые клетки оказывают иммуномодулирующее действие и снимают резистентность организма к инсулину, которая развивается при метаболическом синдроме и диабете
Также клеточная терапия показала высокую эффективность при лечении диабета
Исследования и результаты лечения мезенхимальными стволовыми клетками пациентов с диабетом
Важно, что помимо нормализации функций поджелудочной железы, лечение стволовыми клетками укрепляет иммунитет и восстанавливает сердечно-сосудистую систему, что особенно важно для больных диабетом, поскольку это заболевание часто осложняется серьезным нарушением кровообращения. Стволовые клетки извлекаются из собственных тканей пациента, что исключает риск их отторжения. Лечение диабета
Стволовые клетки сохраняются и функционируют и во взрослом организме, благодаря им может осуществляться обновление и восстановление тканей и органов. Это позволяет специалистам в области клеточных технологий во всем мире бороться не с симптомами заболеваний, а находить причины их возникновения, а также восстанавливать органы-мишени, пострадавшие в результате болезни, что ведет к улучшению самочувствия и полному выздоровлению пациентов.