Искусственный интеллект научили читать мысли человека - впечатляющие подробности

Американские ученые неустанно продвигаются в сфере исследования возможностей человеческого мозга и развития искусственного интеллекта — так, недавно ученые из Калифорнийского университета разработали систему ИИ (искусственного интеллекта), которая может переводить мысли человека в текст. По словам специалистов, нейросеть анализирует мозговые процессы и практически безошибочно выдает текст, который очень близок к оригиналу. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на издание Independent.

Ученые объясняют, что алгоритм учили с помощью нейронных сигналов в мозге четырех женщин с электродами, имплантированными в их мозг. Указано, что электроды им имплантировали ранее для мониторинга эпилептических припадков.

"Женщины должны были громко прочитать несколько предложений, состоящих в общей сумме из 250 слов, а затем повторить их. Ученые составили два набора данных, считывая мозговые сигналы испытуемых. Один набор использовался для обучения, а второй — для проверки. Затем они передали данные нейросети, чтобы распознать закономерности, которые могут быть связаны с отдельными словами. В среднем частота ошибок в словах в повторном наборе составила 3%", — говорится в сообщении издания.

Стоит обратить внимание на то, что когда ИИ пришлось распознавать отдельные слова из текста, количество ошибок возросло до 38%. Анализируя полученные данные, ученые пришли к выводу, что нейросеть не только связывает сигналы мозга со словами, но и сравнивает порядок слов.

По словам специалистов, спустя десятилетия после того, как речь впервые была расшифрована из сигналов мозга, точность и скорость воспроизведения нейросетью остается намного ниже, чем в естественной речи.

"Агоритм сейчас может разработать небольшое количество предложений, так как при увеличении словарного запаса с каждым новым словом будет расти количество возможных предложений. Такие действия будут только снижать точность распознавания речи", — отмечают авторы исследования.

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