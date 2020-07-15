Фото украинского озера опубликовали в National Geographic - фантастические снимки

Новый выпуск журнала National Geographic Traveller с нетерпением ждут люди из разных уголков планеты, ведь фотографии, которые публикуют в известном журнале, всегда яркие и уникальные. На этот раз National Geographic поражал мир снимками невероятно красивого украинской озера, расположенного на Херсонщине. Глянец выйдет в продажу уже в мае, однако автору фотопроекта "На розовой планете" (At the Pink Planet) Евгению Самученко захотелось поделиться приятной новостью с украинцами уже сейчас, передает ONLINE.UA.

"Мой снимок из Украины опубликован на развороте печатной версии журнала Natonal Geographic Traveller!", — написал Евгений Самученко на своей официальной странице в Фейсбук.

Стоит отметить, что фантастические фотографии Лемурийского озера, что на Херсонщине, уже увидел весь мир, ведь они вошли в шортлист премии Sony World Photography Awards 2020 в номинации "Мир и дикая природа". По словам украинского фотографа, это естественное явление вдохновило его. Чтобы передать всю красоту озера фотограф использовал дрон. "Когда впервые видишь розовые соляные озера в Херсонской области Украины, создается впечатление, что смотришь на другую планету. Летом микроскопические водоросли влияют на цвет воды, из-за чего она становится красно-розовой. Если смотреть на все это сверху, вид открывается просто неземной, поэтому я снимал с дрона, чтобы передать всю атмосферу этого необычного места", — делится впечатлениями Евгений Самученко.