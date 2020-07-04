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Коронавирус завезли в Ухань - Китай обнародовал результаты шокирующего исследования

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Коронавирус завезли в Ухань - Китай обнародовал результаты шокирующего исследования Фото з відкритих джерел
Китайские власти выступили с неожиданным заявлением — в КНР стали утверждать, что коронавирусная инфекция была завезена в Ухань, где был уже зафиксирована первая вспышка пандемии. Об этом рассказал посол Китая в России Чжан Ханьхуей отметив, что его слова подтверждает последовательность генов в COVID-19. Дипломат сообщил о результатах исследований китайских ученых, которые собрали и внимательно проанализировали данные о 93 образцах генома COVID-19, которые охватывают 12 стран на четырех континентах. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на "ТАСС".
"В результате исследований было выявлено, что наиболее ранним "предком" вируса был mv1, он эволюционировал в совокупность генов — гаплотипы — Н13 и Н38, а они, в свою очередь, совместно породили гаплотип второго поколения — Н3, а Н3 снова эволюционировал в гаплотип Н1", — рассказывает Чжан Ханьхуей.
Кроме того, посол решил объяснить эту схему на примере семьи, где гаплотип mv1 это "прадед", Н13 и Н38 — "дедушка и бабушка", Н3 — "папа", а Н1 — "ребенок".
"Вирус, появившийся в Ухане на рынке морепродуктов — это вирус совокупности генов Н1. Раньше гаплотипа Н1 в Ухане был обнаружен только гаплотип Н3 и данный гаплотип не имеет никакого отношения к рынку морепродуктов в Ухане", — утверждает китайский дипломат. 
По его словам, более ранние последовательности генов Н13 и Н38 никогда не были обнаружены в Ухане.
"Это говорит о том, что образец гаплотипа Н1 был завезен каким-то инфицированным человеком на рынок морепродуктов, после чего вспыхнула эпидемия. Последовательность расположения генов не может обманывать", — говорит Чжан Ханьхуей.
Кроме того, посол назвал клеветой попытки обвинить Китай в распространении вируса. По его мнению, КНР выиграла время для других стран — более 2 месяцев — для того, чтобы они подготовись для полноценной борьбы с пандемией. 
 
Как сообщал ONLINE.UA, президент США Дональд Трамп выступил с внезапным предупреждением — он заявил, что осенью 2020 году в Штатах может повториться эпидемия коронавируса COVID-19. Глава Белого дома подчеркнул, что намерен быстрыми действиями это предотвратить. 
Источник: ONLINE.UA
Теги: Китай, исследование, ученые, медицина, наука, КНР, Ухань, пандемия, коронавірус
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