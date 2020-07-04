Коронавирус завезли в Ухань - Китай обнародовал результаты шокирующего исследования

Китайские власти выступили с неожиданным заявлением — в КНР стали утверждать, что коронавирусная инфекция была завезена в Ухань, где был уже зафиксирована первая вспышка пандемии. Об этом рассказал посол Китая в России Чжан Ханьхуей отметив, что его слова подтверждает последовательность генов в COVID-19 . Дипломат сообщил о результатах исследований китайских ученых, которые собрали и внимательно проанализировали данные о 93 образцах генома COVID-19 , которые охватывают 12 стран на четырех континентах. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на "ТАСС".

"В результате исследований было выявлено, что наиболее ранним "предком" вируса был mv1, он эволюционировал в совокупность генов — гаплотипы — Н13 и Н38, а они, в свою очередь, совместно породили гаплотип второго поколения — Н3, а Н3 снова эволюционировал в гаплотип Н1", — рассказывает Чжан Ханьхуей.

Кроме того, посол решил объяснить эту схему на примере семьи, где гаплотип mv1 это "прадед", Н13 и Н38 — "дедушка и бабушка", Н3 — "папа", а Н1 — "ребенок".

"Вирус, появившийся в Ухане на рынке морепродуктов — это вирус совокупности генов Н1. Раньше гаплотипа Н1 в Ухане был обнаружен только гаплотип Н3 и данный гаплотип не имеет никакого отношения к рынку морепродуктов в Ухане", — утверждает китайский дипломат.

По его словам, более ранние последовательности генов Н13 и Н38 никогда не были обнаружены в Ухане.

"Это говорит о том, что образец гаплотипа Н1 был завезен каким-то инфицированным человеком на рынок морепродуктов, после чего вспыхнула эпидемия. Последовательность расположения генов не может обманывать", — говорит Чжан Ханьхуей.

Кроме того, посол назвал клеветой попытки обвинить Китай в распространении вируса. По его мнению, КНР выиграла время для других стран — более 2 месяцев — для того, чтобы они подготовись для полноценной борьбы с пандемией.