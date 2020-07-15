Медиа выяснили, как Netflix выиграл во время карантина

От начала 2020 года численность подписчиков стримингового сервиса Neflix увеличилась почти на 16 миллионов пользователей. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на The Verge.

По данным издания, причиной такого возгорания подписчиков стал карантин, который ввели в большинстве стран мира из-за пандемии коронавирус COVID-19 .

"Netflix добавил 15,8 миллиона подписчиков, более чем вдвое больше ожидаемых 7,2 миллиона", — информируют сми.

Общий показатель пользователей сервиса достиг нового рекорда — 182 миллиона. В течение первого квартала Netflix уже заработал около 5,77 миллиарда долларов США.

Впрочем, представители сервиса в открытом письме к акционерам предупредили последних, что ситуацию оценили как стабильную. Количество подписчиков может упасть после того, как карантинные ограничения начнут ослаблять по мере отступления COVID-19 .

Как сообщал ONLINE.UA, в Украине на заседании от 22 апреля правительство приняло решение относительно пролонгации карантинных ограничений. Теперь долгожданной датой для миллионов украинцев стало 11 мая — именно тогда Кабмина снова будет решать, что делать с карантином.