Как быстро повысить свой иммунитет, чтобы противостоять простудам и вирусам

В то время как пандемия коронавируса набирает обороты, а ученые во всем мире усиленно работают над разработкой вакцин от COVID-19 , главной задачей каждого человека является укрепление собственного иммунитета. Именно стойкость иммунной системы определяет, сможет ли человек избежать заражения или то, насколько легким будет процесс его выздоровления.

В сложившихся реалиях иммунитет — это главное оружие, которое поможет защититься от инфекций. Даже если вы все же заразитесь коронавирусом, работа иммунитета крайне важна, ведь от нее зависит, как будет протекать заболевание, насколько быстро наступит выздоровление и удастся ли избежать последствий. Как укрепить иммунитет и зачем это нужно делать? О том, как устроена иммунная система, от чего зависит ее ослабление и как ее можно укрепить безопасным и эффективным способом, сообщает ONLINE.UA.

Иммунитет — что это такое?

Иммунная система — это естественный защитный комплекс нашего организма, который представляет собой совокупность биохимических веществ и различных клеток, а также органов и тканей, в которых эти клетки рождаются и накапливаются. Наша иммунная система строго следит за тем, чтобы вирусы и бактерии не могли навредить организму — она быстро их вычисляет и уничтожает. У иммунной системы нет конкретной локализации, ее элементы расположены по всему организму:

Костный мозг

Вилочковая железа (тимус)

Лимфатические узлы

Селезенка

Миндалины

Пейеровы бляшки

Центральными органами иммунной системы человека являются костный мозг и вилочковая железа (тимус), они вырабатывают лимфоциты — главные клетки-защитники организма. Костный мозг продуцирует стволовые клетки, которые имеют свойство дифференцироваться в главные иммунные клетки — В-лимфоциты, а тимус — Т-лимфоциты. При участии небольших пептидных информационных молекул (цитокинов) они выполняют колоссальное количество задач — от устранения бактерий при занозе в коже до уничтожения опухолевых клеток.

Лимфоциты обладают памятью, которая и формирует иммунитет. Если уже замеченный ими однажды микроб снова попадает в организм, лимфоциты встречают его большим количеством антител и побеждают быстрее. Но если иммунная система дает сбой, то организм не может противостоять опасности. А это значит, что со слабым иммунитетом шансы выйти победителем в борьбе с коронавирусной инфекцией ничтожно малы.

Что реально может ослабить наш иммунитет?

Иммунная система работает в тесном взаимодействии с нервной и эндокринной системами. Возникающие сбои в одной из них неминуемо приводят к нарушениям во всем организме. Причем в самой иммунной системе нет системы оповещений — она не дает сигналов о происходящих нарушениях, которые на начальном этапе протекают, как правило, бессимптомно.

Главные враги нашей иммунной системы:

Простудные и инфекционные заболевания — они приводят к перегрузке иммунитета, расходуя весь резерв его ресурсов;

Стрессы — гормоны, которые в больших концентрациях вырабатываются в период эмоциональных и психических напряжений, выжигают иммунитет;

Жесткие диеты;

Злоупотребление алкоголем и сигаретами;

Физическое перенапряжение.

Как укрепить иммунитет и есть ли инновационные методы его стимуляции?

В развитии вирусных заболеваний ключевые роли играют два субъекта — вирус и человек. В период пандемии коронавируса все страны мира направили свои силы на уменьшение числа инфицированных и снижение распространенности заболевания. Но при этом забыли о втором субъекте — непосредственно о человеке, от иммунитета которого зависит, заболеет ли он коронавирусной инфекцией, и будут ли осложнения после нее. На сегодняшний день известно, что коронавирус вызывает существенные изменения легочной ткани, поражает слизистую оболочку кишечника, приводит к токсическим изменениям со стороны сердечной мышцы, печени и почек, что чревато органическими и функциональными изменениями со стороны головного мозга.

В Украине есть большой опыт применения современных методов укрепления иммунитета, направленных на восстановление защитных сил организма человека, потерявших способность бороться с вирусами и патогенными бактериями.

Один из них — иммунотерапия (аутолимфоцитотерапия). Это метод стимуляции иммунитета с помощью белых кровяных телец — лимфоцитов, полученных из собственной крови пациента. Он широко применяется для профилактики иммунодефицитных и аутоиммунных заболеваний.

Перед проведением иммунотерапии у пациента берется развернутый анализ крови, результатом которого посредством автоматического гемоанализатора являются 26 параметров крови. По результатам анализа всего за 5-7 минут определяется текущее состояние иммунной и кроветворной системы. Анализ определяет абсолютное и относительное количество субпопуляций клеток крови (лейкоциты, лимфоциты, нейтрофилы, эозинофилы, базофилы, и другие параметры), что позволяет получить заключение о текущем иммунном статусе пациента и течении имеющихся заболеваний.

Иммунотерапия оказывает интенсивное иммуномодулирующее действие на Т— и В-лимфоциты, NK-клетки (натуральные киллеры), макрофаги и другие составляющие иммунитета.

Информация, которую получают в результате гематологических исследований, используется не только для лечения широкого спектра заболеваний, но и их профилактики.

В результате прохождения курса иммунотерапии у пациентов:

укрепляется иммунная система;

повышается иммунный барьер к респираторным вирусным инфекциям;

снижается частота возникновения заболеваний бронхиальной системы;

снижается частота проявлений аллергического синусита и бронхита.

Кроме того, этот метод современной иммунотерапии является эффективной профилактикой и способом лечения заболеваний придаточных пазух носа (гайморит, фронтит), а также тонзиллита и аденоидита.

И в заключение. Все в жизни проходит, закончится и нынешняя пандемия коронавируса. Но останутся люди, которые перенесли болезнь COVID-19 , и качество жизни многих из этих людей может существенно ухудшиться, вплоть до инвалидизации. Поэтому важно понимать, что иммунитет — это наш природный бронежилет. И от того, какой он, и есть ли он у нас, зависит наша с вами жизнь.

Раннее ONLINE.UA сообщал, что всемирно известный IT-гигант, компания Microsoft, запустил национальный проект, в ходе которого специалисты научат искусственный интеллект определять болезни у людей на ранней стадии. Для этого будет создана специальная "иммунная карта", по которой медики будут определять, на какую опасную цель при непонятных патологиях реагирует иммунитет человека. Основана новая программа будет на изучении Т-лимфоцитов, которые выделяют специфические белки для борьбы с различными недугами. Эти клетки считаются главными составляющими иммунитета человека.