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Изменения климата: какие популярные продукты рискуют исчезнуть из-за катастрофы

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Изменения климата: какие популярные продукты рискуют исчезнуть из-за катастрофы Авокадо (фото — pickpik.com)

Глобальные изменения климата — это фактор, который может нарушить всю сельскохозяйственную систему мира. Из-за повышения температуры на планете, снижение или увеличение количества осадков отдельные продукты рискуют почти исчезнуть. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на National Geographic.

По данным журнала, в предстоящие десятилетия рынок привычных нам пищевых продуктов может измениться к невпізнавання. Отдельные виды пищи рискуют исчезнуть или обрести такую ценность, что исчезнут из потребления среди простых людей.

Изменения климата: какие популярные продукты рискуют исчезнуть из-за катастрофы (1)

1. Кофе — примерно три четверти зерен получают во время выращивания на маленьких фермах. Повышение температуры и болезни растений драматически повлияют на цену.

Изменения климата: какие популярные продукты рискуют исчезнуть из-за катастрофы (2)

2. Авокадо — эго деревья не любят глобальное потепление. Риски для этого фрукта касаются предполагаемого переноса производства в более подходящие для того условия в случае изменения климата. Соответствующим образом изменится и цена.

Изменения климата: какие популярные продукты рискуют исчезнуть из-за катастрофы (3)

3. Креветки — глобальные изменения климата немало влияют на океан и моря. Все жители океана окажутся под ударом, что может сделать морепродукты менее аппетитными и питательными.

Изменения климата: какие популярные продукты рискуют исчезнуть из-за катастрофы (4)

4. Лосось — он оказался под риском, потому что эксперты увидели угрозу для холодных водоемов от нагрева планеты. Разновидность этой рыбы могут поддержать искусственно — в промышленном аспекте. То есть, его будут больше выращивать, чем ловит в диких условиях.

Изменения климата: какие популярные продукты рискуют исчезнуть из-за катастрофы (5)

5. Вино — глобальная катастрофа коснется даже алкоголя. Винные напитки переживут переход в состояние климатического кризиса, однако производителям придется поработать, чтобы сохранить их особенности — виноград не любит таких изменений.

Изменения климата: какие популярные продукты рискуют исчезнуть из-за катастрофы (6)

6. Оливки — можно наблюдать катастрофические изменения на примере Италии. Через большое количество дождей, ветер и холодный период их производство в стране сократилось вдвое. Итальянский регион в этом — не единственный.

Изменения климата: какие популярные продукты рискуют исчезнуть из-за катастрофы (7)

7. Бананы — повышение среднемировой температуры расширяет территории, пригодные для выращивания тропических растений. Впрочем, воспользоваться этим преимуществом можно лишь отчасти, поскольку одновременно повысилась активность грибков. Они уничтожают плантации, как агрессивная инфекция.

Как сообщал ONLINE.UA, по итогам марта в Украине подорожала ряд товаров. В Кабинете министров назвали причины таких явленный. Детали — по ссылке.

Источник: ONLINE.UA
Теги: катастрофа, авокадо, кофе, продукты, сельское хозяйство, зміни клімату, Глобальное потепление
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