Изменения климата: какие популярные продукты рискуют исчезнуть из-за катастрофы

Глобальные изменения климата — это фактор, который может нарушить всю сельскохозяйственную систему мира. Из-за повышения температуры на планете, снижение или увеличение количества осадков отдельные продукты рискуют почти исчезнуть. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на National Geographic.

По данным журнала, в предстоящие десятилетия рынок привычных нам пищевых продуктов может измениться к невпізнавання. Отдельные виды пищи рискуют исчезнуть или обрести такую ценность, что исчезнут из потребления среди простых людей.

1. Кофе — примерно три четверти зерен получают во время выращивания на маленьких фермах. Повышение температуры и болезни растений драматически повлияют на цену.

2. Авокадо — эго деревья не любят глобальное потепление. Риски для этого фрукта касаются предполагаемого переноса производства в более подходящие для того условия в случае изменения климата. Соответствующим образом изменится и цена.

3. Креветки — глобальные изменения климата немало влияют на океан и моря. Все жители океана окажутся под ударом, что может сделать морепродукты менее аппетитными и питательными.

4. Лосось — он оказался под риском, потому что эксперты увидели угрозу для холодных водоемов от нагрева планеты. Разновидность этой рыбы могут поддержать искусственно — в промышленном аспекте. То есть, его будут больше выращивать, чем ловит в диких условиях.

5. Вино — глобальная катастрофа коснется даже алкоголя. Винные напитки переживут переход в состояние климатического кризиса, однако производителям придется поработать, чтобы сохранить их особенности — виноград не любит таких изменений.

6. Оливки — можно наблюдать катастрофические изменения на примере Италии. Через большое количество дождей, ветер и холодный период их производство в стране сократилось вдвое. Итальянский регион в этом — не единственный.

7. Бананы — повышение среднемировой температуры расширяет территории, пригодные для выращивания тропических растений. Впрочем, воспользоваться этим преимуществом можно лишь отчасти, поскольку одновременно повысилась активность грибков. Они уничтожают плантации, как агрессивная инфекция.

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