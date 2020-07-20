Новости

Лента новостей

"Затянулась" самая большая на планете озоновая дыра - интересные детали

Наука и медицина | Читати новину українською
"Затянулась" самая большая на планете озоновая дыра - интересные детали Фото з відкритих джерел

Ученые из Института атмосферного мониторинга Коперника (CAMS) поделились действительно впечатляющими новостями — они заявили, что крупнейшая в мире озоновая дыра, образовавшаяся этой весной над Арктикой, неожиданно исчезла. Стоит обратить внимание на то, что ее появление не связывают с деятельностью человека, а исчезновение с введением карантина. Ученые отмечают, что все произошло в результате естественных процессов. Они выясняют причины ее исчезновения, но также уже имеют некоторые предварительные предположения на этот счет, передает ONLINE.UA со ссылкой на CNN.

По словам ученых, озоновая дыра появилась в результате сильного арктического полярного вихря. Люди к ее образованию не причастны никоим образом.

"Все из-за большего чем обычно количество холодного воздуха, которое привело к образованию перламутровых облаков. На них озон вступает в реакцию с хлором и бромом и в итоге разрушается. Озоновая дыра была массивной, поскольку большая часть озона в стратосфере была истощена. В общем площадь дыры над Арктикой составляла около 6млн квадратных километров. Это приблизительные территории трех Гренландий. Последний раз такое сильное разрушение озона в Арктике специалисты фиксировали 10 лет назад", — сказано в сообщении.

"Затянулась" самая большая на планете озоновая дыра - интересные детали (1)

Фото - CAMS

Почему озоновая дыра исчезла?

Ученые убеждены, что это произошло в результате естественных процессов. По их мнению, озоновый слой быстро восстановился при отсутствии вихрей и химических реакций, которые привели к его разрушению. Никоим образом это не связано с ограничениями из-за COVID-19. Что важно понимать, наибольшую роль в процессе восстановления озона сыграли ветры.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что 29 апреля к Земле приблизится астероид под названием 1998 OR2, который достигает в диаметре от 1,5 до 4 километров. Его сняли на камеру сотрудники обсерватории Пуэрто-Рико и были поражены — на снимках видно, что астероид надел защитную маску, чтобы при приближении к нашей планете защититься от коронавируса.

Источник: ONLINE.UA
Теги: озоновая дыра, озон, Арктика, ученые, исследование, климат, природа, наука
Читай новости ONLINE.UA в Google News - подпишись на наш канал
Лента новостей
Случаи COVID-19 в Украине
  Всего Сегодня
Подтвержденные 59493 +651
Выздоровели 31439 -
Летальные 1498 +13

Данные МОЗ Украины
Обновлено:00:11, 21.07.2020

Онлайн референдум
  • Поддерживаете ли вы легализацию игорного бизнеса?
  • Да Нет

    Ответили 132190

Все вопросы
Блоги
Читать другие блоги
Loading...

Другие новости

Loading...