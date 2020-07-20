"Затянулась" самая большая на планете озоновая дыра - интересные детали

Ученые из Института атмосферного мониторинга Коперника (CAMS) поделились действительно впечатляющими новостями — они заявили, что крупнейшая в мире озоновая дыра, образовавшаяся этой весной над Арктикой, неожиданно исчезла. Стоит обратить внимание на то, что ее появление не связывают с деятельностью человека, а исчезновение с введением карантина. Ученые отмечают, что все произошло в результате естественных процессов. Они выясняют причины ее исчезновения, но также уже имеют некоторые предварительные предположения на этот счет, передает ONLINE.UA со ссылкой на CNN.

По словам ученых, озоновая дыра появилась в результате сильного арктического полярного вихря. Люди к ее образованию не причастны никоим образом.

"Все из-за большего чем обычно количество холодного воздуха, которое привело к образованию перламутровых облаков. На них озон вступает в реакцию с хлором и бромом и в итоге разрушается. Озоновая дыра была массивной, поскольку большая часть озона в стратосфере была истощена. В общем площадь дыры над Арктикой составляла около 6млн квадратных километров. Это приблизительные территории трех Гренландий. Последний раз такое сильное разрушение озона в Арктике специалисты фиксировали 10 лет назад", — сказано в сообщении.

Фото - CAMS

Почему озоновая дыра исчезла?

Ученые убеждены, что это произошло в результате естественных процессов. По их мнению, озоновый слой быстро восстановился при отсутствии вихрей и химических реакций, которые привели к его разрушению. Никоим образом это не связано с ограничениями из-за COVID-19 . Что важно понимать, наибольшую роль в процессе восстановления озона сыграли ветры.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что 29 апреля к Земле приблизится астероид под названием 1998 OR2, который достигает в диаметре от 1,5 до 4 километров. Его сняли на камеру сотрудники обсерватории Пуэрто-Рико и были поражены — на снимках видно, что астероид надел защитную маску, чтобы при приближении к нашей планете защититься от коронавируса.