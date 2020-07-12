Привычка сидеть со смартфоном в компании - ученые выяснили, о чем это говорит

Эксперты в области психологии выяснили, о чем может свидетельствовать так называемый "фабинг" — привычка человека не отрываться от смартфона даже в приятной компании. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Psychological Reports.

Ученые отметили, что это может быть признаком депрессии. Речь идет о дурную привычку просматривать ленту новостей в социальных сетях, заглядывали в электронных ящиков даже в присутствии собеседника. такие люди даже могут отпускать фразы вроде "ты продолжай, я внимательно слушаю".

"Я заметил, что некоторых клиентов тянет заглядывать в смартфон во время психотерапевтической сессии", — цитирует журнал психолога Наифа Эргуна, соавтора исследования из турецкого Университета Мардина Артуклу.

Для исследования психологи выбрали две группы добровольцев. Первую группу составили из 576 участников, их возраст колебался от 18 до 76 лет. Они рассказали специалистам о свою привычку постоянно проверять сообщения.

Одновременно другая группа — с 510 участников в возрасте 18-58 лет, рассказали исследователям о собеседников, которые всегда сидят со смартфонами в руках и не слушают их.

По мнению ученых, фабинг провоцирует напряженность между людьми. Оно может говорить о депрессии, тревожность, низкую самооценку, или скрытую неприязнь к собеседнику.

Впрочем, фабинг — не всегда признак одинокого человека. Это объясняется тем, что такой пользователь гаджетов не проводит границы между реальным и виртуальным общением.

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