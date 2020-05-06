Как оставаться в идеальной форме без диет - секрет Маши Ефросининой

Звезда украинского телевидения Маша Ефросинина регулярно делится с фанатами секретами своей красоты и прекрасного самочувствия. Недавно она рассказала о том, что для поддержания фигуры в хорошем состоянии необходимо пить, когда вы проголодались. Об этом она написала в своих социальных сетях, передает ONLINE.UA.

Сейчас ведущая вместе с семьей соблюдает правила карантина и находится на самоизоляции. Красавица делится с поклонницами полезными советами, которые касаются домашнего ухода за собой, питания и другими секретами роскошного внешнего вида. Отдельный пост она посвятила своему рациону.

Ефросинина отметила, что она всегда против диет. После длительной борьбы с лишним весом женщина поняла, что диеты это — зло.

"Я за дисциплинированный и рациональный подход к своему питанию", — говорит Маша.

Она рассказывает, что одним из важнейших компонентов ее рациона является суп-пюре, ведь, по ее словам, можно "обмануть" аппетит с помощью питья.

"Когда мы осуществляем жевательные движения, в наш мозг поступает информация, что в организме есть пища, ее надо переваривать. Возможно, даже откладывать, если это лишняя пища. Но когда вы пьете, мозг эту информацию не получает. Но водой насытиться нельзя, однако ее может заменить сюп-пюре. Люблю делать его из тыквы, шпината. В сети есть множество рецептов. Только единственное, девочки, — без сливок, сметанки, молочка. Если там будет сливочное масло, молоко, то вы зря тратите время", — объясняет ведущая.

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