Эту черную дыру можно увидеть невооруженным глазом - открытие удивило мир

Астрономы из Европейской южной обсерватории (ESO) неожиданно для всех обнаружила новую черную дыру, расположенную совсем недалеко от нашей планеты. Стоит обратить внимание на то, что увидеть звездную систему, в которой находится "сосед" Земли, можно даже невооруженным глазом из определенных регионов планеты. Отмечается, что наблюдая из обсерватории ESO La Silla в Чили по двойной системе HR 6819 в созвездии Телескоп, астрономы заметили, что одна из ее звезд вращается вокруг невидимого объекта, в то время как вторая неподвижна. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на CNET.

Что важно понимать, орбитальное поведение внутренней звезды и выдало существования ее спутника — черной дыры, масса которой минимум в четыре раза превышает солнечную.

"На опубликованном изображении орбита черной дыры отражена красным цветом, а ее спутника — синим. Большая синяя дуга представляет собой вторую звезду в системе. Астрономы утверждают, что объект расположен всего в 1000 световых лет от Земли — в масштабах космоса расстояние небольшое", — говорится в сообщении.

Стоит обратить внимание на то, что скрытая черная дыра в системе HR 6819 — одна из самых первых обнаруженных черных дыр звездной массы, не взаимодействует с окружающей средой и поэтому выглядит по-настоящему черной.

Что интересно, еще недавно ближайшей черной дырой к Земле считался один из компонентов двойной системы в созвездии Единорога, который находится на расстоянии 3000 световых лет от Солнца. По словам специалистов, черные дыры трудно обнаружить, так как они представляют собой область в космосе, где гравитация настолько сильная, что покинуть ее не могут даже объекты, движущиеся со скоростью света.

Как сообщал ONLINE.UA, астрономы космического агентства NASA продемонстрировали фактическую гибель кометы под названием Atlas. Фотографии сделали благодаря телескопу Hubble.