Многие государства уже не существуют - сеть удивила карта мира 1922 года

В сети появилась удивительная карта мира 1922 года. Оказалось, что многих государств, которые существовали около века назад, уже не нет. Интересная карта мира была опубликована на Reddit в высоком разрешении — при желании ее можно приблизить и увидеть, как в то время называлась та или иная страна. Пользователи в комментариях удивились тому, как много изменений произошло с тех пор, передает ONLINE.UA.

Одни из пользователей заметили, что на карте есть Индийская империя, но сейчас это Индия, Пакистан, Бангладеш и Мьянма. Другие заметили, что Иордании тогда не было, а вместо Ирана на карте значилась Персия. Также в упоминаниях — Югославия, Константинополь вместо Стамбула в Турции, Сандвичевы острова вместо Гавайских островов, Казахстан, который тогда называли Киргизской республикой.

Также пользователи отметили отличие современных названий государств с тогдашними. Например, Гавайи на карте указаны как Сандвичевы острова — кстати, так их назвал английский мореплаватель Джеймс Кук. Были и те, кто увидел изменения в территориях государств — например, на Аравийском полуострове отдельно помечен Хиджаз — территория, где находятся священные города мусульман Мекка и Медина. Однако, в настоящее время это часть Саудовской Аравии.

Большинство пользователей сети обратили внимание на то, что некоторые государства на карте мира 1922 года больше не существуют или изменили свой статус — например, Британская Индия. Территория колонии Британской империи к тому времени охватывала территории современных Индии, Пакистана, Бангладеш и Мьянмы. Юзеры также обратили внимание на то, что Корея в то время была одним государством, Иордании еще не существовало (ее территория тогда входила в Палестину), а Югославия, наоборот, присутствует на карте.

"Я никогда не слышал об Азире или Хиджазе, пока не увидел эту карту. Они там, где сейчас Саудовская Аравия", "Красивая карта! Очень интересно увидеть все предложенные границы после Первой мировой войны, которых никогда не было", "Интересно! Не знал, что Финляндия имела доступ к Северному Ледовитому океану", "Индийская Империя — теперь это Индия, Пакистан, Бангладеш и Мьянма", — массово комментируют старинную карту миру пользователи сети.

Ранее ONLINE.UA сообщал, чтот Путин поручил создать новый атлас мира под контролем Министерства обороны страны. Причиной стало постепенное вытеснение с карт ми ра российских названий, которые давали еще в прошлые века и десятилетия исследователи и путешественники.