Невероятное похудение Адель - тренер раскрыл главный секрет звезды

Никто и никогда не сомневался, что 32-летняя певица Адель не только талантливая артистка, но и очень привлекательная и красивая женщина. Однако после ее шокирующего похудения, кажется, невероятную красоту звезды заметили абсолютно все, поскольку мировые медиа ежедневно засыпают певицу комплиментами и не оставляют попыток узнать, как Адель удалось достичь идеальной стройной фигуры всего за год. Анонимные источники из окружения звезды уверяют, что эта популярность несколько смущает артистку, которая, вероятно, именно поэтому крайне редко делится с поклонниками новыми снимками. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на The Daily Mail.

Инсайдер из близкого окружения Адель признался, что после того, как артистка опубликовала праздничное фото в черном миниплатье, ее инстаграм-страницу засыпали сообщениями фанаты, коллеги из шоу-бизнеса и журналисты. Это внимание смущает саму Адель, хоть она и не скрывает, что в восторге от своей новой фигуры.

"Адель в шоке от такого внимания. Она считает, что сейчас выглядит лучше, чем когда-либо, но все еще очень стесняется своей внешности. Иногда ей трудно поверить, что она выглядит так хорошо, как о ней говорят. Это шокирует ее саму", — рассказывает анонимный друг певицы. По словам специалистов, избавиться от лишних килограммов Адель удалось благодаря правильной системе питания, описанной Эйданом Гоггинс и Гленом Маттеном в их книге. Тренер артистки Камила Гудис заявила, что именно изменение рациона повлияли на фигуру. Адель отказалась от обработанных продуктов и заменила их на растительное питание. Диетологи говорят, что такая диета должна проходить под наблюдением эксперта, ведь в длительной перспективе нужно следить, чтобы не было недостатка калорий.

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