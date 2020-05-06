Невероятное похудение Адель - тренер раскрыл главный секрет звезды

Никто и никогда не сомневался, что
Инсайдер из близкого окружения Адель признался, что после того, как артистка опубликовала праздничное фото в черном миниплатье, ее инстаграм-страницу засыпали сообщениями фанаты, коллеги из шоу-бизнеса и журналисты. Это внимание смущает саму Адель, хоть она и не скрывает, что в восторге от своей новой фигуры.
"Адель в шоке от такого внимания. Она считает, что сейчас выглядит лучше, чем когда-либо, но все еще очень стесняется своей внешности. Иногда ей трудно поверить, что она выглядит так хорошо, как о ней говорят. Это шокирует ее саму", — рассказывает анонимный друг певицы.
По словам специалистов, избавиться от лишних килограммов Адель удалось благодаря правильной системе питания, описанной Эйданом Гоггинс и Гленом Маттеном в их книге. Тренер артистки Камила Гудис заявила, что именно изменение рациона повлияли на фигуру. Адель отказалась от обработанных продуктов и заменила их на растительное питание. Диетологи говорят, что такая диета должна проходить под наблюдением эксперта, ведь в длительной перспективе нужно следить, чтобы не было недостатка калорий.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что Alyona Alyona подорвала сеть соблазнительными танцами в прозрачном платье.
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Thank you for the birthday love. I hope you’re all staying safe and sane during this crazy time. I’d like to thank all of our first responders and essential workers who are keeping us safe while risking their lives! You are truly our angels ♥ ️ 2020 okay bye thanks x
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