Захватывающее зрелище - видео светящегося океана заворожили весь мир

На побережье Тихого океана вот уже несколько дней происходит необычное явление — вода светится неоновым цветом. От искрящегося захватывающего зрелища невозможно отвести глаз. Но оказывается светящийся океан обыденное явление, которое регулярно наблюдают местные жители Калифорнии. Туристы ежегодно съезжаются на западное побережье США, чтобы поглазеть на диковинку. В 2020 году увидеть зажженный неоновыми огнями океан из-за карантина посчастливится немногим — увидеть чудо природы можно в сети, где публикуют множество хрелищных видео океанной иллюминации, сообщает ONLINE.UA.

Известно, что световое шоу в океане возникает из-за цветения миллионов водорослей, называемых динофлагеллятами, которые распространены в теплых водах. На самом деле планктоны имеют красновато-коричневый цвет, но за счет химических процессов разложения с водорослей высвобождается светвая энергия, которая и проявляется в ослепительных неоновых окрасках с наступлением темноты.

Данный процесс называется биолюминесценция — способность микроорганизмов светиться. Ученые поясняют, что когда масса динофлагеллятов смешивается волнами, химическая реакция с участием фермента люциферазы и сложного люциферина, вырабатываемого водорослями, приводит к тому, что живые организмы начинают выделять свет.

"Классное зрелище. Видел такое в живую. Ночью купались — нырнешь, а тебя видно, как привидение под водой плывет", "Я не мог поверить своим глазам, когда я видел это лично!", "Заватывающее зрелище. Его нужно увидеть своими глазами! Как в "Аватаре", — делятся своими впечатлениями от светящегося океана пользователи соцсетей.

Ранее ONLINE.UA публиковал серию завораживающих роликов об океане, в которых показана жизнь океана со всех сторон.