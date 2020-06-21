Ученые выяснили, можно ли заразиться коронавирусом от домашних животных

Группа ученых исследовала вероятность передачи нового коронавирус COVID-19 от домашних животных человеку. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Stat.

Основой для исследования стали выводы других экспертов о том, что кошки могут подхватить вирус и не болеть. Занимались им представители Университета Висконсин-Мэдисон и Университета Токио.

Ученые выяснили, что ни одна из кошек-участниц проекта не имела признаков инфекции, однако они выделяли частицы вируса с носов.

"Принимая во внимание количество вируса, которое мы нашли в носах котов... Вероятно, эти коты линяют, поэтому возбудитель вируса может попасть в человеческий быт, или просто жить на коте. Таким образом, у людей есть возможность подхватить этот вирус. Я думаю, это то, чего мы должны остерегаться", — цитирует издание профессора Петера Халфманна, участника исследования.

Он добавил, что ситуация отличается между домами и кошками. Впрочем, люди обычно находятся в тесном контакте с домашними животными.

Напомним, в мире подтвердили более 4,3 миллиона случаев коронавирус COVID-19 . По состоянию на середину мая ученые не выяснили, откуда именно происходит инфекция.

Существует несколько версий. В Соединенных Штатах убеждены, вирус вырвался из китайской лаборатории по неосторожности, но подчеркивают — он не искусственного происхождения. Также другие исследователи поддерживаются мнения о вполне естественную передачу COVID-19 , через животное-возбудителя.

Как сообщал ONLINE.UA, американские специалисты остановили клинические исследования препарата ремдесивір, который считали самым перспективным против коронавирус COVID-19 .

По сведениям Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США, причиной сворачивания стала не их поражение. Ремдесивір проявил такую эффективность, что ученые не захотели в дальнейшем давать плацебо пациентам из контрольной группы.