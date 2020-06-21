Новости

Лента новостей

Ученые выяснили, можно ли заразиться коронавирусом от домашних животных

Технологии | Читати новину українською
Ученые выяснили, можно ли заразиться коронавирусом от домашних животных Кіт (фото — pxfuel.com)

Группа ученых исследовала вероятность передачи нового коронавирус COVID-19 от домашних животных человеку. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Stat.

Основой для исследования стали выводы других экспертов о том, что кошки могут подхватить вирус и не болеть. Занимались им представители Университета Висконсин-Мэдисон и Университета Токио.

Ученые выяснили, что ни одна из кошек-участниц проекта не имела признаков инфекции, однако они выделяли частицы вируса с носов.

"Принимая во внимание количество вируса, которое мы нашли в носах котов... Вероятно, эти коты линяют, поэтому возбудитель вируса может попасть в человеческий быт, или просто жить на коте. Таким образом, у людей есть возможность подхватить этот вирус. Я думаю, это то, чего мы должны остерегаться", — цитирует издание профессора Петера Халфманна, участника исследования.

Он добавил, что ситуация отличается между домами и кошками. Впрочем, люди обычно находятся в тесном контакте с домашними животными.

Напомним, в мире подтвердили более 4,3 миллиона случаев коронавирус COVID-19. По состоянию на середину мая ученые не выяснили, откуда именно происходит инфекция.

Существует несколько версий. В Соединенных Штатах убеждены, вирус вырвался из китайской лаборатории по неосторожности, но подчеркивают — он не искусственного происхождения. Также другие исследователи поддерживаются мнения о вполне естественную передачу COVID-19, через животное-возбудителя.

Как сообщал ONLINE.UA, американские специалисты остановили клинические исследования препарата ремдесивір, который считали самым перспективным против коронавирус COVID-19.

По сведениям Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США, причиной сворачивания стала не их поражение. Ремдесивір проявил такую эффективность, что ученые не захотели в дальнейшем давать плацебо пациентам из контрольной группы.

Источник: ONLINE.UA
Теги: коронавірус, наука, ученые, пандемія, эпидемия, животные
Читай новости ONLINE.UA в Google News - подпишись на наш канал
Лента новостей
Случаи COVID-19 в Украине
  Всего Сегодня
Подтвержденные 35825 +841
Выздоровели 16406 -
Летальные 994 +9

Данные МОЗ Украины
Обновлено:03:11, 21.06.2020

Погода Киев
Погода ONLINE.UA+20...+29

Влажность 39% - 85%

Ветер 1м/с - 5м/с

Погода ONLINE.UA+20...+28

Влажность 52% - 85%

Ветер 2м/с - 5м/с

Прогноз погоды на неделю
Блоги
Читать другие блоги

Другие новости

Loading...