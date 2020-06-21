Ученые выяснили, можно ли заразиться коронавирусом от домашних животных

Группа ученых исследовала вероятность передачи нового коронавирус
Основой для исследования стали выводы других экспертов о том, что кошки могут подхватить вирус и не болеть. Занимались им представители Университета Висконсин-Мэдисон и Университета Токио.
Ученые выяснили, что ни одна из кошек-участниц проекта не имела признаков инфекции, однако они выделяли частицы вируса с носов.
"Принимая во внимание количество вируса, которое мы нашли в носах котов... Вероятно, эти коты линяют, поэтому возбудитель вируса может попасть в человеческий быт, или просто жить на коте. Таким образом, у людей есть возможность подхватить этот вирус. Я думаю, это то, чего мы должны остерегаться", — цитирует издание профессора Петера Халфманна, участника исследования.
Он добавил, что ситуация отличается между домами и кошками. Впрочем, люди обычно находятся в тесном контакте с домашними животными.
Напомним, в мире подтвердили более 4,3 миллиона случаев коронавирус
Существует несколько версий. В Соединенных Штатах убеждены, вирус вырвался из китайской лаборатории по неосторожности, но подчеркивают — он не искусственного происхождения. Также другие исследователи поддерживаются мнения о вполне естественную передачу
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