Ученые разработали "умный" шлем - что он умеет

Пандемия коронавируса заставила весь мир объединиться, чтобы как можно скорее найти способ остановить распространение вируса. Так, недавно стало известно, что в Италии инженеры тестируют "умный" шлем, который меряет температуру у пассажиров в аэропорту Рима. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на Independent.

"Инженеры в аэропорту (Рим, — ред.) тестируют "умный" шлем для измерения температуры у пассажиров и выявления у них коронавируса", — говорится в сообщении издания.

Согласно предварительным данным, сотрудник аэропорта может передвигаться по аэропорту и сканировать любого в своем радиусе инфракрасным сканером, встроенным в шлем. Если на пассажире отображается красный свет, это может означать, что он или она имеет повышенную температуру и может быть носителем коронавируса. Такого человека могут не допустить на рейс.

"Шлем тестируют в аэропорту Фьюмичино в Риме, но если эксперимент будет успешным, технологию могут начать использовать в других аэропортах", — рассказывает издание.

Стоит отметить, что недавно ученые изобрели покрытие, защищающее от коронавируса. Покрытие можно распылять на любые поверхности, которые часто используются людьми — например, на ручки дверей и кнопки лифтов.