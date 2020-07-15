Ученые разработали "умный" шлем - что он умеет

Пандемия коронавируса заставила весь мир объединиться, чтобы как можно скорее найти способ остановить распространение вируса. Так, недавно стало известно, что в Италии инженеры тестируют "умный" шлем, который меряет температуру у пассажиров в аэропорту Рима. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на Independent.
"Инженеры в аэропорту (Рим, — ред.) тестируют "умный" шлем для измерения температуры у пассажиров и выявления у них коронавируса", — говорится в сообщении издания.
Согласно предварительным данным, сотрудник аэропорта может передвигаться по аэропорту и сканировать любого в своем радиусе инфракрасным сканером, встроенным в шлем. Если на пассажире отображается красный свет, это может означать, что он или она имеет повышенную температуру и может быть носителем коронавируса. Такого человека могут не допустить на рейс.
"Шлем тестируют в аэропорту Фьюмичино в Риме, но если эксперимент будет успешным, технологию могут начать использовать в других аэропортах", — рассказывает издание.
Стоит отметить, что недавно ученые изобрели покрытие, защищающее от коронавируса. Покрытие можно распылять на любые поверхности, которые часто используются людьми — например, на ручки дверей и кнопки лифтов.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что ученые из Китая и Австралии обнаружили в геномах вирусов летучих мышей элементы, характерные для коронавируса SARS-
CoV-2. По словам биологов, это дает им основание считать естественным происхождения коронавируса нового типа.