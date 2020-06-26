Названы самые лучшие фильмы 2020 года - среди них картина про Украину

Авторитетное издание The Guardian назвало лучшие фильмы 2020 года, которые вышли на экран до сегодняшнего дня. В престижный рейтинг попал фильм про Украину под названием "Цена правды" — в нем рассказывается история валлийского репортера, который впервые в западной прессе заявил под собственным именем об украинском Голодоморе и о преступлениях сталинского режима против украинцев. Полный список рейтинга лучших фильмов The Guardian публикует ONLINE.UA.

В рейтинг британского издания вошло 30 кинолент, которые вышли в прокат в конце 2019 и начале 2020 годов. Среди них новинки в мире кино разных жанров и стран. В список лучших фильмов включили оскароносные ленты "Паразиты" и "1917", украинскую "Цену правды" и скандальный фильм "ДАУ. Наташа", против создателей которого Генпрокуратура Украины начала уголовное производство из-за демонстрации пыток детей и изготовлении произведений, пропагандирующих культ насилия. Кстати, фильм "Цена правды" находится на 10 месте рейтинга по соседству с лентой-хоррором "Маяк" режиссера Роберта Эггерса и известными "Паразитами" от южнокорейского автора Пон Чжун Хо, которые получили в 2020 году "Оскар".

Лучшие фильмы 2020 года по версии The Guardian:

1917 Неограненные драгоценности (Uncut Gems) Будь естественным (Be Natural) Волны (Waves) Дитя погоды (Weathering With You) История Дэвида Копперфилда (The Personal History of David Copperfield) Прекрасный день по соседству (A Beautiful Day in the Neighbourhood) Кстати о деревьях (Talking About Trees) Маяк (The Lighthouse) Цена правды (Mr Jones) Паразиты (Parasite) Темные воды (Dark Waters) Портрет девушки в огне (Portrait of a Lady on Fire) Подлинная история банды Келли (True History of the Kelly Gang) Бабочка-белянка (Sulphur and White) Виталина Варела (Vitalina Varela) Идеальный кандидат (The Perfect Candidate) Domains А потом мы танцевали (And Then We Danced) Бакурау (Bacurau) Мисс Плохое поведение (Misbehaviour) Правда (The Truth) Вивариум (Vivarium) Та, которой не было (Who You Think I Am) Папа, сдохни История Beastie Boys (Beastie Boys Story) Цирк Книги (Circus of Books) Моффи (Moffie) ДАУ. Наташа (DAU. Natasha) Ассистентка (The Assistant)

Напомним, фильм "Цена правды" — оригинальное название Mr. Jones — это историческая драма польского режиссера Агнешки Холланд. Он рассказывает историю Гарета Джонса — журналиста из Уэльса, который в 1933 году путешествовал по Советскому Союзу и рассказал Западу о голодоморе в Украине. Съемки фильма проходили в Украине, Польше и Великобритании. Сцены, действие которых происходит в Москве, снимались в Харькове. Большинство актеров ленты — британские, но в ленте также присутствуют несколько украинских и польских актеров.

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