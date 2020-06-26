Названы самые лучшие фильмы 2020 года - среди них картина про Украину

Авторитетное издание The Guardian назвало лучшие фильмы 2020 года, которые вышли на экран до сегодняшнего дня. В престижный рейтинг попал фильм про Украину под названием "Цена правды" — в нем рассказывается история валлийского репортера, который впервые в западной прессе заявил под собственным именем об украинском Голодоморе и о преступлениях сталинского режима против украинцев. Полный список рейтинга лучших фильмов The Guardian публикует ONLINE.UA.
В рейтинг британского издания вошло 30 кинолент, которые вышли в прокат в конце 2019 и начале 2020 годов. Среди них новинки в мире кино разных жанров и стран. В список лучших фильмов включили оскароносные ленты "Паразиты" и "1917", украинскую "Цену правды" и скандальный фильм "ДАУ. Наташа", против создателей которого Генпрокуратура Украины начала уголовное производство из-за демонстрации пыток детей и изготовлении произведений, пропагандирующих культ насилия. Кстати, фильм "Цена правды" находится на 10 месте рейтинга по соседству с лентой-хоррором "Маяк" режиссера Роберта Эггерса и известными "Паразитами" от южнокорейского автора Пон Чжун Хо, которые получили в 2020 году "Оскар".
Лучшие фильмы 2020 года по версии The Guardian:
- 1917
- Неограненные драгоценности (Uncut Gems)
- Будь естественным (Be Natural)
- Волны (Waves)
- Дитя погоды (Weathering With You)
- История Дэвида Копперфилда (The Personal History of David Copperfield)
- Прекрасный день по соседству (A Beautiful Day in the Neighbourhood)
- Кстати о деревьях (Talking About Trees)
- Маяк (The Lighthouse)
- Цена правды (Mr Jones)
- Паразиты (Parasite)
- Темные воды (Dark Waters)
- Портрет девушки в огне (Portrait of a Lady on Fire)
- Подлинная история банды Келли (True History of the Kelly Gang)
- Бабочка-белянка (Sulphur and White)
- Виталина Варела (Vitalina Varela)
- Идеальный кандидат (The Perfect Candidate)
- Domains
- А потом мы танцевали (And Then We Danced)
- Бакурау (Bacurau)
- Мисс Плохое поведение (Misbehaviour)
- Правда (The Truth)
- Вивариум (Vivarium)
- Та, которой не было (Who You Think I Am)
- Папа, сдохни
- История Beastie Boys (Beastie Boys Story)
- Цирк Книги (Circus of Books)
- Моффи (Moffie)
- ДАУ. Наташа (DAU. Natasha)
- Ассистентка (The Assistant)
Напомним, фильм "Цена правды" — оригинальное название Mr. Jones — это историческая драма польского режиссера Агнешки Холланд. Он рассказывает историю Гарета Джонса — журналиста из Уэльса, который в 1933 году путешествовал по Советскому Союзу и рассказал Западу о голодоморе в Украине. Съемки фильма проходили в Украине, Польше и Великобритании. Сцены, действие которых происходит в Москве, снимались в Харькове. Большинство актеров ленты — британские, но в ленте также присутствуют несколько украинских и польских актеров.
Ранее ONLINE.UA публиковал рейтинг самых лучших фильмов последнего десятилетия по версии Time.