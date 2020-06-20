Иммунитет к коронавирусу есть даже у тех, кто им не болел - ученые удивили открытием

Пока весь мир ведет борьбу с пандемией коронавируса, ученые ищут способы создать в кратчайшие сроки эффективную вакцину от инфекции, чтобы остановить ее распространение. Уже проводятся десятки клинических испытаний вакцин против коронавируса во многих странах, но пока еще никто не готов заявить о бесспорном успехе. Чтобы получить максимально безопасный и действенный препарат группы международных исследований проводят масштабные работы по изучению коронавируса и возможностях иммуных клеток атаковать его. Одно их таких исследований недавно провели американские ученые из Института иммунологии в Ла-Хойе в Калифорнии. Им удалось сделать грандиозное открытие, которое подтверждает, что иммунитет к коронавирусу может быть даже у тех людей, кто им не болел. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на результаты исследования, опубликованные в авторитетном научном издании Cell.
В ходе исследования ученые проанализировали влияние иммунных Т-клеток на антигены SARS-
Ученые полагают, что такая реакция связана с кросс-реактивным (перекрестным) иммунитетом — люди, у которых взяли кровь, ранее могли переболеть каким-то другим коронавирусом, и потому у них уже были антитела, способные уничтожать родственные вирусы. И действительно, после анализа крови на антитела к HcoV-OC43 и HcoV-NL63 (коронавирусы, которые вызывают сезонную простуду, грипп и ОРВИ) эта гипотеза была подтверждена.
Это открытие исследователей может обнадежить многих людей на планете в том, что у них есть шансы не заразиться коронавирусом, и даже в случае инфицирования перенести болезнь в легкой форме. Но главная цель экспертов этой научной работы заключалась в поисках участков в структуре SARS-
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