Не только для мозга - назван самый полезный для сердца продукт

Грецкий орех намного полезнее для сердца, чем для головного мозга. Этот популярный продукт может стать находкой для страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями людей за счет своего уникального состава. К тому же употребление грецких орехов в пищу снижает риск преждевременной смерти от разных причин почти на 50%. Об этом сообщила доктор медицинских наук в Гарвардской школе общественного здравоохранения Марта Гуаш Ферре, передает ONLINE.UA со ссылкой на La Vanguardia.

Грецкий орех, по словам эксперта, содержит больше альфа-линоленовой кислоты, чем другие виды орехов. Она является омега-3 жирной кислотой. похожей на ту, что содержится в рыбе. Помимо этого, в этом полезном продукте содержатся вещества, которые обладают мощными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

"Поэтому грецкие орехи в отличие от других орехов, которые содержат больше мононенасыщенных жиров, стоит рассматривать отдельно. Различные исследования показали, что грецкие орехи могут защищать от заболеваний сердца за счет улучшения липидного профиля. Стоит также отметить антиоксидантные и противовоспалительные свойства продукта", — пояснила эксперт.

Также она напомнила, что два года назад группа исследователей под ее руководством завершили масштабную работу с участием около 200 тысяч американцев. Исследование длилось в течение 30 лет. Тогда ученые пришли к выводу, что употребление трех порций грецких орехов в неделю снижает риск смерти от разных причин на 45%.

По словам Гуаш Ферре, помимо бесспорной пользы грецких орехов для сердца, они улучшают показатели холестерина в крови, и даже снижают рост опухоли при подтвержденном раке молочной железы.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что грецкие орехи помогают бороться с депрессией. К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, которые уверяют, что люди, которые регулярно едят орехи, на 26% реже страдают депрессиями.