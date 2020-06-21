Новости

Лента новостей

Сенсационное открытие - в NASA нашли доказательства существования параллельной Вселенной

Технологии | Читати новину українською
Сенсационное открытие - в NASA нашли доказательства существования параллельной Вселенной Фото: pxhere.com

Ученые NASA шокировали весь мир новым сенсационным открытием — они нашли доказательства существования параллельной Вселенной. Речь идет о любопытных сигналах, зафиксированных в Антарктике — они необъяснимы с точки зрения физики. По мнению американских экспертов, на параллельной Вселенной могут жить люди, которые определенно обгоняют нас в развитии. Но время там идет наоборот, а это значит, что предполагаемые инопланетяне живут сейчас в 2019 году, а не в 2020, как мы. При этом параллельная Вселенная, по их мнению, выглядит как и наша. По теории NASA, она могла появиться в момент Большого взрыва — 13,8 миллиардов лет назад. О фантастическом открытии NASA, которое заинтриговало все мировое сообщество, написали в New York Post, передает ONLINE.UA.

Отмечается, что интересное открытие было сделано над Антарктидой — в том месте, куда регулярно попадают энергетические частицы из космоса. С помощью воздушного шара с прикрепленной антенной ANITA, которая сканирует поток частиц из космоса, эксперты обнаружили частицы под названием тау-нейтрино. Как правило, они прилетают на Землю из космоса, но в этот раз найденные образцы напротив двигались в обратном направлении — от Земли в космос. Такое "поведение" частиц, по мнению ученых, говорит о том, что они движутся назад во времени, хоть это и нельзя объяснить с точки зрения физики.

Руководитель программы ANITA Питер Горхем убежден, что новое открытие подтверждает существование параллельной Вселенной. Но на текущем этапе развития науки подтвердить это проблематично, пока в распоряжении ученых есть только косвенные доказательства.

Многие ученых уже отнеслись к этому открытию с долей скепсиса. По словам коллег Горхема, это лишь одна из возможных теорий. Эксперт в области астрочастиц Пэт Скотт считает, что открытии ученых NASA нет никаких свидетельств о существовании параллельного мира, а радиоастроном Клэнси Джеймс напомнила, что частицы нейтрино пока изучены астрофизиками недостаточно хорошо. Они убеждены, что единственный реальный вывод сенсационной находки NASA заключается в том, что стандартная модель, касающаяся нейтрино, не доказывает возможности существования хоть какой-то параллельной Вселенной.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что ученые из Токийского университета в Японии доказали существование инопланетных организмов.

Источник: ONLINE.UA
Теги: космос, ученые, Антарктида, NASA, открытия, иноплянетяне, инопланетная жизнь, сенсація, паралельний Всесвіт
Читай новости ONLINE.UA в Google News - подпишись на наш канал
Лента новостей
Случаи COVID-19 в Украине
  Всего Сегодня
Подтвержденные 35825 +841
Выздоровели 16406 -
Летальные 994 +9

Данные МОЗ Украины
Обновлено:00:11, 21.06.2020

Курс валют 21.06.2020
Покупка Продажа Межбанк
USD
26,72
26,79
26,73
EUR
29,86
29,93
30,04
GBP
32,99
33,07
-
RUB
0,39
0,39
-
Все курсы валют на сегодня
Блоги
Читать другие блоги
Loading...

Другие новости

Loading...