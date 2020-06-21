Сенсационное открытие - в NASA нашли доказательства существования параллельной Вселенной

Ученые NASA шокировали весь мир новым сенсационным открытием — они нашли доказательства существования параллельной Вселенной. Речь идет о любопытных сигналах, зафиксированных в Антарктике — они необъяснимы с точки зрения физики. По мнению американских экспертов, на параллельной Вселенной могут жить люди, которые определенно обгоняют нас в развитии. Но время там идет наоборот, а это значит, что предполагаемые инопланетяне живут сейчас в 2019 году, а не в 2020, как мы. При этом параллельная Вселенная, по их мнению, выглядит как и наша. По теории NASA, она могла появиться в момент Большого взрыва — 13,8 миллиардов лет назад. О фантастическом открытии NASA, которое заинтриговало все мировое сообщество, написали в New York Post, передает ONLINE.UA.

Отмечается, что интересное открытие было сделано над Антарктидой — в том месте, куда регулярно попадают энергетические частицы из космоса. С помощью воздушного шара с прикрепленной антенной ANITA, которая сканирует поток частиц из космоса, эксперты обнаружили частицы под названием тау-нейтрино. Как правило, они прилетают на Землю из космоса, но в этот раз найденные образцы напротив двигались в обратном направлении — от Земли в космос. Такое "поведение" частиц, по мнению ученых, говорит о том, что они движутся назад во времени, хоть это и нельзя объяснить с точки зрения физики.

Руководитель программы ANITA Питер Горхем убежден, что новое открытие подтверждает существование параллельной Вселенной. Но на текущем этапе развития науки подтвердить это проблематично, пока в распоряжении ученых есть только косвенные доказательства.

Многие ученых уже отнеслись к этому открытию с долей скепсиса. По словам коллег Горхема, это лишь одна из возможных теорий. Эксперт в области астрочастиц Пэт Скотт считает, что открытии ученых NASA нет никаких свидетельств о существовании параллельного мира, а радиоастроном Клэнси Джеймс напомнила, что частицы нейтрино пока изучены астрофизиками недостаточно хорошо. Они убеждены, что единственный реальный вывод сенсационной находки NASA заключается в том, что стандартная модель, касающаяся нейтрино, не доказывает возможности существования хоть какой-то параллельной Вселенной.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что ученые из Токийского университета в Японии доказали существование инопланетных организмов.