Эти снимки захватывают дух - на престижном конкурсе выбрали лучшие фото дикой природы 2020 года

В Калифорнийской академии наук, которая является одним из крупнейших музеев естественной истории, подвели итоги ежегодного фотоконкурса и назвали лучшие фото дикой природы. На этот раз в BigPicture Natural World Photography победил снимок горного зайца, сделанный во время зимнего шторма. Его автору Энди Паркинсону ради этого фото пришлось несколько недель провести в зимней Шотландии, среди морозов и снежных метелей, передает ONLINE.UA со ссылкой на сайт конкурса.

Победителем в номинации "Дикая природа" стал снимок охоты гепарда на добычу. А в номинации "Фоторепортаж" победил трогательный снимок дружбы жирафа с человеком.

Посмотрите на остальных победителей конкурса фото дикой природы и насладитесь разнообразием и невероятными красками жизни на Земле! Возможно, они вдохновят вас на защиту и сохранение всего живого, что нас окружает.

А вот несколько снимков, которые попали в номинацию, но не стали главными победителями конкурса. Они не менее прекрасны, чем призеры.

Напомним, Big Picture – конкурс для фотографов со всего мира. Его цель заключается в том, чтобы отметить и изобразить разнообразие жизни на Земле и вдохновить людей на действия по защите и сохранению этой жизни через изображения. На конкурс принимаются фотографии природы, дикой жизни, фотографии об охране природы. Главный призер конкурса, завоевавший гран-при, получает сертификат на 5 тысяч долларов, а победители в категориях за свои фото получают по 1 тысяче долларов и право появиться на выставке конкурса.

Ранее ONLINE.UA публиковал самые лучшие фото природы, которые победили на международном фотоконкурсе Nature Photographer of The Year в прошлом году.