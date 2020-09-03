Ученые выявили опасность лекарств против COVID-19, которые даже принимал Трамп

Эксперты Всемирной организации здравоохранения заявили о прекращении клинических испытаний антималярийного препарата гидроксихлорохина — его считали перспективным в действии против коронавируса COVID-19 . Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на издание The Lencet.

По обнародованным данным, специалисты проанализировали данные 96 тысяч пациентов с 617 больниц мира. Они пришли к выводу об опасности от этих медикаментов, а не только недейственности.

Исследователи объяснили, что опасность представляет хлорохин и его аналог гидроксихлорохин. Они во многих случаях провоцировали осложнения для сердечно-сосудистой системы. Кроме того, препарат повышал вероятность сердечной аритмии.

Ранее ВОЗ сообщала медиков всего мира от использования гидроксихлорохина в борьбе с COVID-19 .

Сейчас решение стало более радикальным — все исследования прекращены. Впрочем, препараты остаются эффективными в профильном направлении — лечении малярии.

Интересно, до этого момента некоторые политики международного уровня пропагандировали идею о действенности гидроксихлорохина для лечения инфицированных новым коронавирусом. Такими заявлениями отметились президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп и Бразилии Жаир Болсонару.

По состоянию на 26 мая в мире подтвердили 5,5 миллиона случаев коронавирус COVID-19 . США и Бразилия стали самыми крупными ячейками — 1,6 миллиона и 374 тысячи больных соответственно.

Как сообщал ONLINE.UA, американский президент вообще утверждал, что принимает гидроксихлорохин. По его словам, в период приема препарата уже достиг полторы недели. Трамп получает в комбинации с цинком и не сдал ни одного положительного теста на коронавирус с того времени.