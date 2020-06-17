Астрономы нашли древнюю галактику необычной формы - детали открытия

Команда австралийских астрономов открыла новую кольцеобразную галактику R5519, возраст которой составил около 11 миллиардов лет по предварительной оценке. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на журнал Nature Astronomy.

По данным ученых, новый объект необычной формы, который сложно отнести к отдельной распространенной категории, находится на расстоянии 10,8 миллиарда световых лет от Земли. Эта галактика стала первой в своем роде, которую нашли на таком расстоянии.

Внешний диаметр кольца превышает 42 тысячи световых лет. Диаметр отверстия в центре составляет более 17 тысяч световых лет.

Астрономы предположили, что R5519 образовалась в результате лобового столкновения с другой галактикой — традиционным скоплением дисковой формы, но гораздо меньше по размерам. Это повлекло возникновение отверстия.

В пользу такой гипотезы говорит повышенная скорость зіркоутворення в центре R5519. Она достигает около 80 солнечных масс в год.

Столкновение буквально галактического масштаба спровоцировало ударные волны, которые шли от центра до внешних окраин кольца, вызвал появление плотных формаций из газа и пыли — они стали почвой для новых звезд.

В интернете также опубликовали вероятную модель образования редкой галактики. Видео демонстрирует момент столкновения и процесс появления отверстия.

Как сообщал ONLINE.UA, орбитальный телескоп Hubble, которым управляет американское агентство NASA, сделал новую удивительную фотографию — на этот раз объектов дальнего космоса.

В объектив телескопа на этот раз попала спиральная галактика NGC 3895. Она находится в созвездии Большой медведицы — вероятно, самом известном для человеческого глаза объекта на ночном небе.