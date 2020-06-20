День отца 2020 - самые лучшие поздравления от детей в стихах, картинках, СМС и прозе

В Украине недавно появился новый семейный праздник — День отца. В 2020 году он выпадает на 21 июня, поэтому не забудьте в этот день поблагодарить своих любимых родителей за заботу и воспитание. Поздравить папу можно не только заранее подготовленными подарками, но и теплыми словами, которые точно проникнут отцу глубоко в сердце и сделают этот день для него по-настоящему праздничным и важным. ONLINE.UA сделал подборку поздравлений с Днем отца — в ней есть трогательные стихи, прикольные СМС, красивая проза и яркие картинки. Выбирайте самые лучшие поздравления и подарите их своим отцам, ведь внимание и благодарность ценнее любых подарков!
День отца 2020 — трогательные поздравления в прозе от дочки и сына
Дорогий татусю, спасибі тобі за тепло, турботу і любов, які ти проявляєш кожен день. Щиро сподіваюся, що ти відчуваєш, наскільки ти дорогий мені. Ти ж – найкращий тато в світі! І я від щирого серця бажаю тобі залишатися таким завжди!
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Дорогий і улюблений татусю! Від щирого серця вітаю тебе з цим чудовим святом! Сьогодні якраз той чудовий день, коли ми всі відзначаємо Батьківський День. Я кажу тобі "величезне спасибі" за те, що ти виховав мене справжнім чоловіком, за те, що дав мені життя. Ти найкращий тато на всій Землі! Я бажаю тобі, батьку, терпіння, міцного здоров’я!
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Татусю, вітаю тебе з днем батька! Бажаю тобі щастя, щоб життя було в радість, щоб було здоров’я міцним, а серце — вічно молодим. Нехай доля частіше нагороджує за всі твої старання, і завжди оберігає, що б не трапилося, і де б ти не був. Бажаю, щоб удача завжди була тобі вірною, і була радісною кожна мить.
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Бажаю тобі від щирого серця ніколи в житті не розчаровуватися в своїх дітях. Ти завжди будеш моїм прикладом для наслідування! Ми любимо тебе! Спасибі, що ти поруч!
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Сонячного і веселого, дорогого тата і вірного сім’янина вітає любляча дочка! Ти особлива людина, і я можу пишаєтися тобою. Спасибі, що завжди залишаєш мені приклад для наслідування. Бажаю тобі відмінного здоров’я, бадьорості, сил, віри і надії.
Папочка, поздравляю тебя с Днем отца! Желаю тебе счастья, чтобы жизнь была в радость и не съела рутина, чтобы было здоровье крепким, а сердце — вечно молодым. Пускай судьба почаще награждает за все старания твои и всегда оберегает, что бы не случилось, и где бы ни был ты. Желаю, чтобы удача всегда была тебе верна, и было радостным каждое мгновение.
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Любимый папочка, спасибо тебе за то, что учил меня жизни рука об руку с тобой, помогая мне всем твоим мужеством и решительностью. Папа, для меня ты тот, кем можно гордиться, кому я хочу сказать слова благодарности, и, прежде всего, ты тот, кого я люблю и уважаю. С Днем Отца!
Поздравления с Днем отца — самые лучшие стихи для лучшего папы
В день святковий цей, татусю,
Я вітаю від душі.
Хай від щастя тобі доля
Подарує всі ключі.
Буде хай міцним здоров’я,
Успіх хай в житті прийде.
Кожен день тобі хай радість
І натхнення лиш несе.
Ти прийми мою подяку
За підтримку і добро.
Погляд твій завжди дарує
Мені віру і тепло!
***
Рідний тато, шлю свої вітання
В цей єдиний неповторний день!
Зичу я удачі та кохання,
Щастя й радості, достатку і натхнень!
Будь міцним ти завжди і здоровим,
Будь веселим. І нехай Господь
Кожен день твій зробить кольоровим.
Мир і злагоду в житті своїм знаходь!
***
На дворі батьківське свято,
Татів день щемить серця,
Бог подарує щастя багато,
І зітре всі зморшки з лиця!
Щоб все було в порядку,
Біди танули, як дим,
Була пишною життєва грядка,
Був ти вічно молодим!
***
Миру, злагоди, здоров’я,
Я бажаю, тату мій.
Свято це нехай дарує
Здійснення прекрасних мрій.
Все нехай тобі вдається,
Першим будь, перемагай,
Щоб не трапилось, татусю,
Рук своїх не опускай.
***
Тату мій милий, любий, хороший.
Дуже я хочу на тебе буть схожий.
Ніжний і добрий, мужній і сильний,
Розумний, веселий і супернадійний.
Обнімаю і цілую я тебе в свято
Ти найкращий в світі, мій хороший татку!
Багато щастя, тату, зичу,
Здоров’я буде хай вагон,
Усміхнене завжди обличчя,
А також успіхів мільйон.
***
Хай ладяться справи у тебе, татусь,
Тобою пишаюсь, за тебе молюсь,
Бажаю тобі довгих, світлих років,
Хай лине удача із різних боків,
Будь завжди здоровим, з бідою не знайся,
Та років до ста молодим залишайся!
***
Наш папа самый умный, наш папа самый смелый!
Конечно, по плечу ему любое дело.
Наш папа самый нежный, заботливый и добрый!
Поздравим с Днем Отца мы папочку сегодня!
Мы будем веселиться, споем и потанцуем,
На ручки заберемся и сладко поцелуем!
***
Кто хозяин в доме главный,
Деньги в дом несет исправно,
Ловко в стену гвоздь забьет,
Никогда не устает?
Угадали? Это папа!
Он не жмот, и не растяпа,
Он кормилец, командир,
Для детей своих – кумир,
Для жены родной – супруг,
А для тещи – лучший друг!
Не грустит он без причины,
Потому что он – мужчина
И по жизни – молодец!
С праздником тебя, отец!
С Днем отца!
***
Отличных отцов не так много на свете,
Но мне повезло несказанно с тобой —
Ты самый хороший на целой планете!
Пусть будет всегда в твоем сердце покой.
Пусть будут здоровье, удача и бодрость,
Пусть будут беседы всегда по душам.
Друзья пусть тебя никогда не подводят.
Иди без помех к самым ярким мечтам!
День отца 2020 — короткие и прикольные СМС-поздравления
Жити в щасті лиш бажаю,
Буде хай здоровим дух.
Пам’ятай, для мене завжди
Ти найкращий в світі друг!
***
Татусю, зичу щастя і здоров’я,
Складається хай все без перешкод,
Добробут буде вдома й на роботі,
Живи сто літ без бід і без турбот!
***
Багато щастя, тату, зичу,
Здоров’я буде хай вагон,
Усміхнене завжди обличчя,
А також успіхів мільйон.
З Днем батька!
Я за тобой, как за стеной,
Спасибо папочка родной,
За ласку твою и любовь,
За то, что всегда со мной,
За то, что делал для меня,
В день отца обнимаю я тебя.
***
Будь счастлив и молод душою всегда,
Пусть светит нам ярко улыбка твоя.
Поддержки друзей, достатка и сил!
Чтоб всё, что задумал, ты осуществил.
С Днем отца, папуля!
Поздравления с Днем отца в ярких картинках
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