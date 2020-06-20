День отца 2020 - самые лучшие поздравления от детей в стихах, картинках, СМС и прозе

В Украине недавно появился новый семейный праздник — День отца. В 2020 году он выпадает на 21 июня, поэтому не забудьте в этот день поблагодарить своих любимых родителей за заботу и воспитание. Поздравить папу можно не только заранее подготовленными подарками, но и теплыми словами, которые точно проникнут отцу глубоко в сердце и сделают этот день для него по-настоящему праздничным и важным. ONLINE.UA сделал подборку поздравлений с Днем отца — в ней есть трогательные стихи, прикольные СМС, красивая проза и яркие картинки. Выбирайте самые лучшие поздравления и подарите их своим отцам, ведь внимание и благодарность ценнее любых подарков!

День отца 2020 — трогательные поздравления в прозе от дочки и сына

Дорогий татусю, спасибі тобі за тепло, турботу і любов, які ти проявляєш кожен день. Щиро сподіваюся, що ти відчуваєш, наскільки ти дорогий мені. Ти ж – найкращий тато в світі! І я від щирого серця бажаю тобі залишатися таким завжди!

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Дорогий і улюблений татусю! Від щирого серця вітаю тебе з цим чудовим святом! Сьогодні якраз той чудовий день, коли ми всі відзначаємо Батьківський День. Я кажу тобі "величезне спасибі" за те, що ти виховав мене справжнім чоловіком, за те, що дав мені життя. Ти найкращий тато на всій Землі! Я бажаю тобі, батьку, терпіння, міцного здоров’я!

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Татусю, вітаю тебе з днем батька! Бажаю тобі щастя, щоб життя було в радість, щоб було здоров’я міцним, а серце — вічно молодим. Нехай доля частіше нагороджує за всі твої старання, і завжди оберігає, що б не трапилося, і де б ти не був. Бажаю, щоб удача завжди була тобі вірною, і була радісною кожна мить.

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Бажаю тобі від щирого серця ніколи в житті не розчаровуватися в своїх дітях. Ти завжди будеш моїм прикладом для наслідування! Ми любимо тебе! Спасибі, що ти поруч!

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Сонячного і веселого, дорогого тата і вірного сім’янина вітає любляча дочка! Ти особлива людина, і я можу пишаєтися тобою. Спасибі, що завжди залишаєш мені приклад для наслідування. Бажаю тобі відмінного здоров’я, бадьорості, сил, віри і надії.

Папочка, поздравляю тебя с Днем отца! Желаю тебе счастья, чтобы жизнь была в радость и не съела рутина, чтобы было здоровье крепким, а сердце — вечно молодым. Пускай судьба почаще награждает за все старания твои и всегда оберегает, что бы не случилось, и где бы ни был ты. Желаю, чтобы удача всегда была тебе верна, и было радостным каждое мгновение.

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Любимый папочка, спасибо тебе за то, что учил меня жизни рука об руку с тобой, помогая мне всем твоим мужеством и решительностью. Папа, для меня ты тот, кем можно гордиться, кому я хочу сказать слова благодарности, и, прежде всего, ты тот, кого я люблю и уважаю. С Днем Отца!

Поздравления с Днем отца — самые лучшие стихи для лучшего папы

В день святковий цей, татусю,

Я вітаю від душі.

Хай від щастя тобі доля

Подарує всі ключі.

Буде хай міцним здоров’я,

Успіх хай в житті прийде.

Кожен день тобі хай радість

І натхнення лиш несе.

Ти прийми мою подяку

За підтримку і добро.

Погляд твій завжди дарує

Мені віру і тепло!

***

Рідний тато, шлю свої вітання

В цей єдиний неповторний день!

Зичу я удачі та кохання,

Щастя й радості, достатку і натхнень!

Будь міцним ти завжди і здоровим,

Будь веселим. І нехай Господь

Кожен день твій зробить кольоровим.

Мир і злагоду в житті своїм знаходь!

***

На дворі батьківське свято,

Татів день щемить серця,

Бог подарує щастя багато,

І зітре всі зморшки з лиця!

Щоб все було в порядку,

Біди танули, як дим,

Була пишною життєва грядка,

Був ти вічно молодим!

***

Миру, злагоди, здоров’я,

Я бажаю, тату мій.

Свято це нехай дарує

Здійснення прекрасних мрій.

Все нехай тобі вдається,

Першим будь, перемагай,

Щоб не трапилось, татусю,

Рук своїх не опускай.

***

Тату мій милий, любий, хороший.

Дуже я хочу на тебе буть схожий.

Ніжний і добрий, мужній і сильний,

Розумний, веселий і супернадійний.

Обнімаю і цілую я тебе в свято

Ти найкращий в світі, мій хороший татку!

Багато щастя, тату, зичу,

Здоров’я буде хай вагон,

Усміхнене завжди обличчя,

А також успіхів мільйон.

***

Хай ладяться справи у тебе, татусь,

Тобою пишаюсь, за тебе молюсь,

Бажаю тобі довгих, світлих років,

Хай лине удача із різних боків,

Будь завжди здоровим, з бідою не знайся,

Та років до ста молодим залишайся!

***

Наш папа самый умный, наш папа самый смелый!

Конечно, по плечу ему любое дело.

Наш папа самый нежный, заботливый и добрый!

Поздравим с Днем Отца мы папочку сегодня!

Мы будем веселиться, споем и потанцуем,

На ручки заберемся и сладко поцелуем!

***

Кто хозяин в доме главный,

Деньги в дом несет исправно,

Ловко в стену гвоздь забьет,

Никогда не устает?

Угадали? Это папа!

Он не жмот, и не растяпа,

Он кормилец, командир,

Для детей своих – кумир,

Для жены родной – супруг,

А для тещи – лучший друг!

Не грустит он без причины,

Потому что он – мужчина

И по жизни – молодец!

С праздником тебя, отец!

С Днем отца!

***

Отличных отцов не так много на свете,

Но мне повезло несказанно с тобой —

Ты самый хороший на целой планете!

Пусть будет всегда в твоем сердце покой.

Пусть будут здоровье, удача и бодрость,

Пусть будут беседы всегда по душам.

Друзья пусть тебя никогда не подводят.

Иди без помех к самым ярким мечтам!

День отца 2020 — короткие и прикольные СМС-поздравления

Жити в щасті лиш бажаю,

Буде хай здоровим дух.

Пам’ятай, для мене завжди

Ти найкращий в світі друг!

***

Татусю, зичу щастя і здоров’я,

Складається хай все без перешкод,

Добробут буде вдома й на роботі,

Живи сто літ без бід і без турбот!

***

Багато щастя, тату, зичу,

Здоров’я буде хай вагон,

Усміхнене завжди обличчя,

А також успіхів мільйон.

З Днем батька!

Я за тобой, как за стеной,

Спасибо папочка родной,

За ласку твою и любовь,

За то, что всегда со мной,

За то, что делал для меня,

В день отца обнимаю я тебя.

***

Будь счастлив и молод душою всегда,

Пусть светит нам ярко улыбка твоя.

Поддержки друзей, достатка и сил!

Чтоб всё, что задумал, ты осуществил.

С Днем отца, папуля!

Поздравления с Днем отца в ярких картинках

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