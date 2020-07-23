Ученые зафиксировали самую мощную за три года вспышку на Солнце - уникальное фото

Главный научный сотрудник Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН Сергей Богачев заявил, что недавно на поверхности Солнца ученые зафиксировали самую мощную за последние три года вспышку. Его заметила орбитальная обсерватория SDO. По словам ученого, вспышка указывает на то, что светило "вышло из спячки". Астрономические наблюдения показывают, что у Солнца есть какие-то циклы, продолжительность которых составляет примерно 11 лет. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "ТАСС".

Кроме того, отмечается, что в конце сентября 2017 года на поверхности звезды произошла рекордно мощная вспышка за последние 15 лет класса Х9.3. После этого в течение трех лет Солнце "спало".

"Новая вспышка класса M на одну ступень слабее от класса X. Обычно таким вспышкам предшествуют более слабые, но на этот раз их не было. Астрономы рассматривают два сценария развития событий. Резкое пробуждение Солнца может привести к тому, что вспышек станет больше и они будут более мощными. Другой вариант предусматривает, что звезда движется к столетнему или даже тысячелетнему минимума активности. Ученые надеются получить ответ благодаря последующим наблюдением за Солнцем", — говорится в сообщении.