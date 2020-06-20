Microsoft обратилась ко всем пользователям с важным предупреждением

Технологический гигант Microsoft регулярно удивляет мир полезными новинками, однако в истории компании было и довольно много провалов, о которых становилось сразу же известно. Так, на этот раз после релиза крупного обновления Windows 10 Microsoft обратилась ко всем пользователей и официально заявила, что апдейт вышел проблемным. Кроме того, разработчики обнародовали список обнаруженных проблем, возникающих при развертывании патча, а также порекомендовали некоторым пользователям не спешить с установкой новой версии, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Slashgear.

"Обновление Windows 10 версии 2004 недавно начали распространять дляустановки. Это обновление является крупнейшим за последний год и добавляет новые функции и много чего интересного в систему, однако оно получилось не без недостатков. Учитывая то, что Windows установлена на огромном количестве компьютеров с различными конфигурациями, распространение обновлений популярной ОС не всегда оказывается удачным. Чтобы предупредить владельцев ПК о проблемах с апдейтом, Microsoft приняла предупредительные меры", — сказано в сообщении. Речь идет о том, что Система выдает сообщение о том, что устройство, на котором установлена система не вполне готово к установке обновления. Данное сообщение видят владельцы с нестандартными конфигурациями, а также те у кого установлены старые версии драйверов NVIDIA. Также отмечается, что владельцы "несовместимого" оборудование получили предупреждения о возможных неполадках после установки новой версии ОС, а процедура доставки свежей сборки через Центр обновления Windows для них была прекращена.

"Microsoft также опубликовала на своем официальном сайте информацию как о текущих проблемах, так и о решенных за последние 30 дней. Перечисленные компанией ошибки варьируются от сбоев в соединении через Bluetooth с другими устройствами в несовместимости со старыми версиями драйверов NVIDIA", — добавляет издание.

Как сообщал ONLINE.UA, руководство Microsoft решило заменить представителей редакций новостных сервисов Microsoft News и MSN на искусственный интеллект.