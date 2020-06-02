Чемпионат автомобильных гонок возобновляется - Формула-1 представила расписание

" Формула-1 " возобновляет сезон гонок 2020 года, который перенесли из-за пандемии коронавируса. Пресс-служба представила официальное расписание чемпионата на восемь гонок. Все они будут проходить в Европе, сообщает ONLINE.UA.

Чемпионат " Формулы-1 " стартует в австрийском Шпильберге. Там пройдут сразу два этапа гонок — с 3 по 5 июля и с 10 по 12 июля. С 17 по 19 июля состоится третий этап в Венгрии (Хунгароринг). Затем – два этапа на «Сильверстоуне» (Гран-при Великобритании и Гран-при 70-летия — в честь юбилея с момента создания Формулы-1 ). Они будут проходить с 31 июля по 2 августа и с 7 по 9 августа.

В расписании " Формулы-1 " также запланированы по одному этапу в Испании (14-16 августа), Бельгии (28-30 августа) и Италии (4-6 сентября). В эти же даты на этих трассах пройдут этапы Формулы-2 и Формулы-3 . Все восемь гонок пройдут без зрителей при соблюдении строгих санитарно-эпидемиологических правил, чтобы не допустить распространения коронавируса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от FORMULA 1® (@f1) 2 Июн 2020 в 2:01 PDT

Напомним, сезон " Формулы-1 " в 2020 году должен был стартовать 15 марта в Австралии, куда уже съехались все команды, однако перед началом свободных заездов руководство серии отменило этап из-за угрозы распространения коронавируса. Также были отменены гонки в Голландии, Монако и Франции. Этапы в Бахрейне, Вьетнаме, Китае, Азербайджане и Канаде на данный момент перенесены на неопределенный срок.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что "Формула 1" провела виртуальные гонки после отмены реальных. Виртуальный Гран-при прошел в Бахрейне.