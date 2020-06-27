Впервые в истории: ученые показали уникальное фото галактики очень редкого типа

По словам ученых, диаметр дыры в центре этой галактики в два миллиарда раз больше, чем расстояние между Землей и Солнцем.

Для сравнения, она в три миллиона раз больше чем диаметр сверхмассивной черной дыры в галактике " Мессье-87 ", фото которой было опубликовано в прошлом году.

Благодаря такой необычной форме, звезды внутри R5519 вращаются в 50 раз быстрее, чем в галактике "Млечный путь".