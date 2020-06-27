Впервые в истории: ученые показали уникальное фото галактики очень редкого типа

Ученые склоняются к мнению, что Большой взрыв произошел около 14 млрд лет назад, а первые галактики начали формироваться через 400 млн лет. Однако недавно астрономам удалось обнаружить одну из старейших и редких галактик, которая существовала 11 млрд лет назад. По словам астрономов, ее свет до сих пор доходит до нас. Стоит обратить внимание на то, что обнаруженная галактика крайне редкого типа. Что важно понимать, подобный объект люди зафиксировали впервые за всю историю исследования космоса. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Phys.org.
"Галактика R5519 расположена на расстоянии 11 млрд световых лет от Солнечной системы и относится к классу "космическое огненное кольцо". По словам астрономов, это первый подобный объект, обнаруженный человеком. Особенность R5519 заключается в том, что более чем 11 млрд лет назад она поглотила другую галактику, после чего получила такую необычную структуру", — говорится в сообщениях.
Исследователи обращают внимание на то, что существование такого объекта противоречит действующим теориям, поскольку образование кольцевых галактик требует наличия тонкого диска в "галактике-жертве" до того, как столкновение произойдет. Для сравнения, тонкий диск Млечного пути образовался 9 млрд лет назад. Новое открытие подтверждает тот факт, что формирование дисков в спиральных галактиках происходило гораздо раньше, чем считалось.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что ученые из Токийского университета в Японии доказали существование инопланетных организмов.