Эксперты назвали наиболее культовую модную вещь всех времен

"Мини-юбка оказалась модным трендом, который больше всего запомнился и является актуальным с момента появления. Также в список культовых модных вещей вошли футболки с принтом в стиле тай-дай, платья с отделкой из бисера в стиле
1920-хгодов, спортивные олимпийки с 80-х, узкие джинсы", — рассказывает издание.
"Так, на показе Salvatore Ferragamо модели вышли на подиум в кожаных сандалиях и белых носках. В сандалиях на массивной деревянной платформе с носками разных цветов дефилировали манекенщицы на показе бренда APC. Этот же тренд был использован и Fendi, Anna Sui, Simone Rocha" , — говорится в сообщении издания.
Что интересно, в таком виде заметили моделей Ким Кардашьян и Кендалл Дженнер, актрис Софи Тернер и Кэти Холмс, а также певца Джастина Бибера.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что Тина Кароль поразила необычным образом на шоу Танцы со звездами. Она появилась на сцене с короткой стрижкой и в джинсах.