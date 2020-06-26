Эксперты назвали наиболее культовую модную вещь всех времен

Фэшн-эксперты из Великобритании наконец назвали наиболее культовую модную вещь всех времен. Что интересно, специалисты выбирали между маленьким черным платьем, джинсовой курткой, туфлями на платформе и кожаной байкерской курткой. Однако в результате победу одержала мини-юбки, хотя этого никто не ожидал, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на издание Mirror.

"Мини-юбка оказалась модным трендом, который больше всего запомнился и является актуальным с момента появления. Также в список культовых модных вещей вошли футболки с принтом в стиле тай-дай, платья с отделкой из бисера в стиле 1920-х годов, спортивные олимпийки с 80-х , узкие джинсы", — рассказывает издание.

По словам специалистов, очень много культовых предметов одежды хранятся в гардеробах людей. А сегодняшние модные вещи — это старые тренды.

Стоит отметить, что специалисты Vogue недавно заявили, что сочетание сандалий с носками теперь не модный провал, а новый тренд лета 2020 года. Благодаря весенне-летним коллекциям всемирно известных дизайнеров они получили признание.