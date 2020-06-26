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Эксперты назвали наиболее культовую модную вещь всех времен

Культура | Читати новину українською
Эксперты назвали наиболее культовую модную вещь всех времен Фото з відкритих джерел
Фэшн-эксперты из Великобритании наконец назвали наиболее культовую модную вещь всех времен. Что интересно, специалисты выбирали между маленьким черным платьем, джинсовой курткой, туфлями на платформе и кожаной байкерской курткой. Однако в результате победу одержала мини-юбки, хотя этого никто не ожидал, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на издание Mirror.
"Мини-юбка оказалась модным трендом, который больше всего запомнился и является актуальным с момента появления. Также в список культовых модных вещей вошли футболки с принтом в стиле тай-дай, платья с отделкой из бисера в стиле 1920-х годов, спортивные олимпийки с 80-х, узкие джинсы", — рассказывает издание.
Эксперты назвали наиболее культовую модную вещь всех времен (1)
По словам специалистов, очень много культовых предметов одежды хранятся в гардеробах людей. А сегодняшние модные вещи — это старые тренды.
 
Стоит отметить, что специалисты Vogue недавно заявили, что сочетание сандалий с носками теперь не модный провал, а новый тренд лета 2020 года. Благодаря весенне-летним коллекциям всемирно известных дизайнеров они получили признание.

"Так, на показе Salvatore Ferragamо модели вышли на подиум в кожаных сандалиях и белых носках. В сандалиях на массивной деревянной платформе с носками разных цветов дефилировали манекенщицы на показе бренда APC. Этот же тренд был использован и Fendi, Anna Sui, Simone Rocha" , — говорится в сообщении издания.

Что интересно, в таком виде заметили моделей Ким Кардашьян и Кендалл Дженнер, актрис Софи Тернер и Кэти Холмс, а также певца Джастина Бибера.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Тина Кароль поразила необычным образом на шоу Танцы со звездами. Она появилась на сцене с короткой стрижкой и в джинсах.  

Источник: ONLINE.UA
Теги: мода, эксперты, культовые вещи, мини-юбки, спідниця, одежда
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