Как выглядела раньше Вселенная - ученые ошеломили фантастическим изображением

Астроном удивили сеть новым впечатляющим изображением. Они показали, как, по их мнению, выглядела раньше Вселенная. Ученые отмечают, что новые данные космического телескопа Hubble показывают, что в ранней Вселенной образования звезд и галактик произошло раньше, чем считалось до сих пор. Впервые изображение было опубликовано на официальном сайте телескопа Хаббл, передает ONLINE.UA.

Стоит обратить внимание на то, что с помощью художника астрономы смогли создать изображение, демонстрирующее вероятный вид ранней Вселенной. Ученые считают, что все звезды делятся на три типа звездного населения или популяции. Населения I образовалось после взрывов более ранних звезд и характеризуется содержанием элементов тяжелее гелия. К этому типу звезд относится и наше Солнце.

Стоит также отметить, что ранее команда международных ученых из США, Канады и Великобритании начала утверждать, что через 10 млрд лет Солнце превратится в гигантский кристалл. Что интересно, подобная трансформация похожа на превращение жидкой воды в лед. Астрономы объяснили, что белые карлики являются завершающим этапом эволюции звезд главной последовательности, к которым относится Солнце. Итак, после смерти объем Солнца постепенно будет сокращаться и звезда начнет охлаждаться.