Как выглядела раньше Вселенная - ученые ошеломили фантастическим изображением

Астроном удивили сеть новым впечатляющим изображением. Они показали, как, по их мнению, выглядела раньше Вселенная. Ученые отмечают, что новые данные космического телескопа Hubble показывают, что в ранней Вселенной образования звезд и галактик произошло раньше, чем считалось до сих пор. Впервые изображение было опубликовано на официальном сайте телескопа Хаббл, передает ONLINE.UA.
Стоит обратить внимание на то, что с помощью художника астрономы смогли создать изображение, демонстрирующее вероятный вид ранней Вселенной. Ученые считают, что все звезды делятся на три типа звездного населения или популяции. Населения I образовалось после взрывов более ранних звезд и характеризуется содержанием элементов тяжелее гелия. К этому типу звезд относится и наше Солнце.
Стоит также отметить, что ранее команда международных ученых из США, Канады и Великобритании начала утверждать, что через 10 млрд лет Солнце превратится в гигантский кристалл. Что интересно, подобная трансформация похожа на превращение жидкой воды в лед. Астрономы объяснили, что белые карлики являются завершающим этапом эволюции звезд главной последовательности, к которым относится Солнце. Итак, после смерти объем Солнца постепенно будет сокращаться и звезда начнет охлаждаться.
Кроме того, недавно главный научный сотрудник Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН Сергей Богачев сообщил, что на поверхности Солнца астрономы заметили самую масштабную за последние 3 года вспышку. Ее зафиксировала орбитальная обсерватория SDO. По мнению ученого, вспышка указывает на то, что светило "вышло из спячки". Астрономические наблюдения подтверждают тот факт, что у Солнца есть определенные циклы, продолжительность которых составляет примерно 11 лет.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что ученые из Токийского университета в Японии доказали существование инопланетных организмов.