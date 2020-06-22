ТОП-10 интересных ресурсов, которые нельзя не добавить в закладки

Множество марафонов по фитнесу, языковые курсы, соревнования в количестве прочитанных книг и выполненных задач по тайм-менеджменту. Во время карантина большинство из нас просто тонули в количестве возможностей и открытых ресурсов. Сейчас, когда мы постепенно возвращаемся в привычный график, времени остается меньше. Поэтому ONLINE.UA подготовил для молодежи подборку полезных ресурсов, которые можно использовать в любой момент. Постоянное обновление интересных лекций, учебных курсов, простого объяснения сложных вещей и уникальных возможностей — ловите свое в списке ниже.

1. TED-Ed. Lessons Worth Sharing

TED-Ed — это проект от TED для самообразования молодежи и не только. На платформе можно найти миниуроки, которые объясняют все в анимационном формате. Здесь есть рекомендации по дизайну, психологии, искусству, экономике, бизнесу и многое другое. Чтобы узнать еще больше, ресурс предлагает дополнительные ссылки на другие материалы, тесты и обсуждения темы. Большинство видео имеют субтитры.

2. Young & Uncorrupt

Все об антикоррупции можно найти в одном месте! Telegram канал Young & Uncorrupt объединил лонгриды, новости и возможности для молодежи. А для тех, кто хочет менять свою страну, еще и антикоррупционные загадки. Этот ресурс объясняет простыми словами сложные вещи и учит критически относиться к привычным событий. 10 минут в неделю — и вы в курсе всех антикоррупционных новостей.

3. Prometheus

Эта платформа является первым образовательным проектом в Украине с бесплатными онлайн-курсами. После успешного прохождения курса вы получите сертификат. Здесь можно углубить свои знания по коммуникации, английскому языку, управлению общинами, медиаграмотности, ведению бизнеса и даже поддержки ментального здоровья во время пандемии!

4. Studway

Этот ресурс полностью для студентов и о студентах. Здесь можно найти полезную информацию об обучении, дополнительных возможностях, стажировке, путешествиям и советы. Платформа даже поможет правильно сделать резюме для поиска подработки и лучше подготовиться к сдаче языковых тестов, как IELTS или TOEFL.

5. Big Idea

Платформа социальных инноваций Big Idea сосредоточена на развитии гражданского общества в Украине. Сам сайт объединяет инноваторов, активистов и общественных деятелей. Ресурс имеет площадку для сбора средств на различные социальные инициативы — Спильнокошт, разделы для поиска опыта — Практики и возможности, и раздел Мастерская, где можно обменяться навыками для развития компетенций. Представьте, можно поделиться тем, что умеешь, и научиться, например, делегировать кому-то задачи.

6. Inspired

Ресурс для вдохновения и о различных идеях. Платформа публикует возможности для работы, обучения и развития. Креативные и творческие люди найдут здесь новости из сферы музыки, архитектуры, фотографии и технологий. Inspired вам один из первых расскажет, что Джоан Роулинг выдаст новую детскую книгу "The Ickabog", которую она написала еще 10 лет назад.

7. Platforma

Этот ресурс известен прежде всего своими захватывающими материалами и колонкой "Возможности". Например, здесь можно прочитать репортаж о том, как это работать на горячей линии и помогать людям, пострадавшим от домашнего насилия, и найти хорошие вакансии в разделе Крезюме. И самое главное — если вы начали проходить тесты от Platforma, вы здесь надолго.

8. Educational Erа

Студия онлайн-образования, которая создает курсы, учебные пособия и образовательные блоги. Ресурс помогает любому получить доступ к онлайн-образованию в Украине. Здесь можно найти курс по подготовке больничных для учителей, истории в историях и смешанный курс о ключевых умениях 21 века. Особенно привлекает раздел EdEra Books — это социальная библиотека, где книги состоят из иллюстрированных текстов, видео и тестов.

9. University of the people

Ресурс является бесплатным "заведением" для дистанционного образования, который имеет право присуждать ученую степень. Миссия платформы заключается в том, чтобы каждый мог иметь доступ к образованию. Здесь можно получить степень бакалавра или младшего специалиста по таким сферам, как управление бизнесом и информационные технологии. А просто улучшить свои знания можно в математике, философии, истории искусства, английскому языку и многим другим предметам.

10. Big Think

Если нужна крутая или даже немного сумасшедшая идея, вам на ресурс Big Think. Эта платформа станет вдохновением и проводником в смелых решениях. Здесь сотни видео и материалов, которые помогут решить как повседневные проблемы, так и создать что-то свое и уникальное.

Раніше ONLINE.UA делал подборку развивающих компьютерных игр, которые снимут стресс, потренируют мозги и даже лишат депрессии.