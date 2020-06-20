Это еще не конец - Ридли Скотт заговорил о возвращении известной франшизы

Британский режиссер Ридли Скотт заявил, что франшиза "Чужой" может вернуться на экраны зрителей в будущем. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на его интервью Los Angeles Times.

По словам художника, эта вселенная имеет неохопний потенциал для новых историй.

Первый фильм вышел в 1979 году. Он рассказывал о команде космических дальнобойщиков, которые столкнулись с чрезвычайно агрессивной и опасной формой жизни с другой планеты.

Чужие успели прокатывать по четырех фильмах, ликвидируя разнообразных персонажей, после чего произошло длительное затишье. Оно было связано с неоднозначными собранием последних двух картин и избранным направлением сюжета.

Скотт вернулся к франшизы уже в 2000-х годах. Он выступил режиссером фильма-приквела "Прометей", который увидел свет в 2012 году. Позднее в 2017-м появился новый в серии приквел — "Чужой: Завет".

"Когда я работал над первым фильмом, мне было интересно, для чего было создано это существо и почему она была на этом своего рода военном корабле с яйцами. Каково назначение того судна и яиц?" — заметил Скотт.

Он говорит про первый фильм. Упомянутые выше дальнобойными наткнулись на сигнал SOS с неизвестной планеты. Источником оказался древний корабль, наполненный яйцами этих существ. Управлял звездолетом представитель неизвестной расы, которого более 30 лет называли "космическим жокеем" — именно его окаменевшее тело можно увидеть в "Чужом" 1979 года.

Эта развитая раса оставалась одной из наиболее интересных загадок франшизы, пока Ридли Скотт не решил их полноценно показать в приквелах. Режиссер и его команда превратили загадку на обычных гуманоидов с белой кожей и темными глазами. Именно эти Инженеры стали создателями жизни на Земле — библейские аллюзии это крайне популярная тема для британского творца.